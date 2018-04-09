Макулатура: классификация и возможности применения

Классификация макулатуры

Макулатура не существует «сама по себе» как абстрактное понятие. Она имеет различные классификации и даже свою «иерархию». В зависимости от региона существуют разные способы систематизации и определения понятия «макулатура». В ЕС положения о переработке бумажного вторсырья регламентируются документом EN 643 — «European List of Standard Grades of Recovered Paperand Board». В США этими вопросами занимается Environmental Protection Agency. Российские маркировки бумажного вторсырья регламентируются нормами ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная». Под отсортированной макулатурой подразумевается такая, которая состоит не более чем из одной марки вторсырья.

Существует три большие группы, на которые разделяется макулатура — А, Б, В. Каждый класс имеет по несколько подклассов. К классу В причисляют наименее качественное вторсырье. Он включает в себя 7 категорий. Сюда относят газетные отходы, различные бумажные изделия, отходы производства картона с покрытием, бумажные гильзы, втулки.

Класс Б — средний. Сюда относится 5 подклассов макулатуры. Они включают отходы от гофрированного картона, белого картона, полиграфической продукции, напечатанной на офсетной бумаге. Кроме того, сюда относятся книги, каталоги, телефонные справочники, брошюры.

Макулатура высокого качества находится в классе А. Его подразделяют на четыре категории. К первой относят отходы из белой бумаги, исключая газетную. Сюда входит вторичное сырье, которое было раньше бумагой для рисования, чертежей, письма. Следующий подкласс — МС-2А. К нему относятся такие отходы, как белая бумага с линовкой и черно-белой полосой, бумага для печати, диаграммная. В третий и четвертый подклассы (МС-3А и МС-4А) входят обрезки от небеленой сульфатной целлюлозы и не влагопрочные бумажные мешки.

Ко всем классам предъявляют определенные требования. Так, сырье не должно содержать посторонних примесей, грязи, влаги. Далеко не вся макулатура подходит для переработки. Основные источники макулатуры — это разные виды картона: бурого, белого, гофрированного; полиграфическая продукция: газеты, книги, журналы, справочники, а также конверты, блокноты, писчая бумага.

В переработку не может попасть большинство санитарно-гигиенических изделий: туалетная бумага, салфетки, бумажные полотенца. Также рециклингу в большинстве случаев не подлежат бумажные изделия для фастфуда — коробки из-под еды, тарелки, стаканчики. Исключается переработка мокрой и грязной бумаги.

Что производят из макулатуры

С советских времен сохранился стереотип, будто макулатура предназначена исключительно для производства бумажных изделий низкого качества. Да-да, той самой дешевой туалетной бумаги, канцелярских книг с серыми волокнистыми страницами и прочих прелестей советского бумпрома. Но в XXI веке развитые страны делают огромный бизнес на макулатуре, а не воспитывают комсомольцев посредством принудительного сбора мусора. Поэтому такие отходы востребованы не только для выпуска бумаги, но и в других сферах. В Советском союзе макулатуру могли разве что подмешивать в колбасу. И то многие сходятся на том, что это скорее миф, связанный с послевкусием от механической обработки мяса. В наше время макулатура является основой для производства не только высококачественной бумаги премиум класса, но и для строительных материалов, утеплителей, качественной санитарной-гигиенической продукции, текстиля. Техническая бумага низкого качества никуда не делась. Для ее производства используют переработанную макулатуру класса В. Иногда она входит в составы строительных материалов.

Процесс переработки бумаги можно условно разделить на четыре этапа: роспуск на волокна, очистка, процеживание и термомеханическая обработка. В процессе переработки макулатуру пропитывают специальными обеззараживающими и огнеупорными веществами. Полученную массу используют в самых разных целях.

В последнее время приобретает популярность эковата и волокнистые плиты. Эти материалы применяют в отделке и утеплении помещений. Также из отходов ламинированной бумаги получают бумажно-полимерные плиты, которые используют для отделки помещений. Конечно, широко востребована переработанная макулатура в упаковочной отрасли, чаще всего здесь используют сырье второго и третьего сорта. А вот переработанная макулатура, класса А используется для производства писчей, офисной бумаги, книг, каталогов, справочников, ее часто применяют для изготовления качественной полиграфии.

Как видим, макулатура имеет гораздо более широкое применение, чем второсортные санитарно-гигиенические и бумажные изделия. При умелом использовании и качественно выстроенной цепочке: сбор — переработка — выпуск готового продукта, макулатура становится не только выгодным, но и полезным для окружающей среды бизнесом.

Источники макулатуры

Макулатура распределяется не только по классам и подклассам, на основании которых обозначаются ее качества и дальнейшая сфера применения. В некоторых странах ее классифицируют по источникам. Агентство по охране окружающей среды США в качестве одного из основных источников сырья выделяет гофрокартон и гофротару. Чаще всего он используется для производства упаковочной продукции. Следующий источник — переработанные газеты и журналы. Их используют для производства полиграфии, картона, бумажных изделий, а также в текстильной промышленности.

Для печатной продукции используется, так называемое, смешанное бумажное сырье. Кроме того, оно идет на производство некоторых сортов картона, бумажных тканей и отделочных материалов — ДСП, термоизоляционные материалы, гипсокартон. Источником для производства премиум бумаги — писчей, офисной и тому подобной — является макулатура, очищенная от чернил. К последней группе относят заменители целлюлозы — обрезки от высококачественной бумаги.

Макулатура — это большой источник сырья для производства изделий на основе целлюлозы. Благодаря ей, человечество экономит энергию, употребляемую для создания бумаги «с нуля». Соответственно, экономятся природные ресурсы, уменьшается количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, сохраняется экосистема. Ее использование заметно уменьшает вырубку лисов, ведь тонна бумажных отходов позволяет сэкономить 4 кубометра древесины. Макулатура — универсальное средство, которое запросто можно превратить в качественную бумагу, предметы гигиены, и даже в одежду и строительные материалы!