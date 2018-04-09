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«Газпром» увеличил поставки газа в Австрию с начала года на 77,2% — до 3,7 млрд кубометров
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«Газпром» увеличил поставки газа в Австрию с начала года на 77,2% — до 3,7 млрд кубометров 

Rambler News Service 46 минут назад
Фото: Прайм
«Газпром» увеличил поставки газа в Австрию с 1 января по 8 апреля 2018 года на 77,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,7 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления OMV Райнера Зеле.
«После рекордного для Австрии по объему потребления российского газа 2017 года спрос на него продолжает активно расти. По предварительным данным, с 1 января по 8 апреля «Газпром» экспортировал в республику 3,7 млрд кубометров газа — на 77,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечает «Газпром».
Отдельное внимание на встрече стороны уделили ходу реализации проекта «Северный поток — 2». В настоящее время продолжаются процедуры получения разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.
В ходе встречи также особое внимание было уделено высокой надежности поставок российского газа. В том числе в период пиковых холодов в Европе в конце февраля — начале марта, когда только «Газпром» смог оперативно нарастить поставки и обеспечить потребителей необходимыми объемами газа.
В 2017 году «Газпром» установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд кубометров газа, что на 50,3% (3 млрд кубометров) превышает показатель 2016 года (6,1 млрд кубометров) и на 33,7% (2,3 млрд кубометров) — объем поставок в 2005 году, когда был достигнут предыдущий рекорд (6,8 млрд кубометров).
OMV — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.
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