«Газпром» увеличил поставки газа в Австрию с начала года на 77,2% — до 3,7 млрд кубометров

«Газпром» увеличил поставки газа в Австрию с 1 января по 8 апреля 2018 года на 77,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,7 млрд кубометров, говорится в сообщении газового холдинга по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления OMV Райнера Зеле

«После рекордного для Австрии по объему потребления российского газа 2017 года спрос на него продолжает активно расти. По предварительным данным, с 1 января по 8 апреля «Газпром» экспортировал в республику 3,7 млрд кубометров газа — на 77,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечает «Газпром».

Отдельное внимание на встрече стороны уделили ходу реализации проекта «Северный поток — 2». В настоящее время продолжаются процедуры получения разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

В ходе встречи также особое внимание было уделено высокой надежности поставок российского газа. В том числе в период пиковых холодов в Европе в конце февраля — начале марта, когда только «Газпром» смог оперативно нарастить поставки и обеспечить потребителей необходимыми объемами газа.

В 2017 году «Газпром» установил исторический рекорд по объему экспорта в Австрию — 9,1 млрд кубометров газа, что на 50,3% (3 млрд кубометров) превышает показатель 2016 года (6,1 млрд кубометров) и на 33,7% (2,3 млрд кубометров) — объем поставок в 2005 году, когда был достигнут предыдущий рекорд (6,8 млрд кубометров).

OMV — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.