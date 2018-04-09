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Приехали на футбол: транспортные проблемы ЧМ-2018
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Приехали на футбол: транспортные проблемы ЧМ-2018 

Уралинформбюро 51 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Инспекции FIFA и федеральные чиновники «тестируют» уральскую столицу в преддверии игр футбольного чемпионата мира. До мундиаля осталось каких-то два месяца, а, как выясняется, компании, осуществляющие междугородные и пригородные перевозки в (или через) Екатеринбург, не готовы к работе в условиях повышенных мер безопасности, прописанных в указе президента РФ №202 от 9 мая 2017 года. Об этом в рамках конференции на турвыставке «Лето-2018» заявил старший государственный инспектор отделения технического надзора ГИБДД Екатеринбурга Ринат Вахитов.
По его словам, о требованиях, которые будут предъявлены к автобусам, перевозящим пассажиров во время ЧМ, транспортники знали заранее. Однако мало кто из них позаботился о том, чтобы автобусы соответствовали всем необходимым требованиям. Главное — оборудование машин системой спутниковой навигации «Эра-Глонасс».
"Ситуация на сегодняшний день сложная. Наши перевозчики не готовы по этому указу встречать гостей. Автобусы есть, и автобусы новые. Но нужно пройти в Москве процедуру категорирования для оснащения их системой «Эра-Глонасс». В течение одного месяца это в принципе невозможно", — подчеркивает Вахитов.
Поэтому туристические компании, планировавшие возить туристов на экскурсии из Екатеринбурга в пригороды или в другие города Свердловской области на автобусах, могут столкнуться с отсутствием таковых. Под удар усиленных мер безопасности могут попасть и рейсовые пригородные и междугородные автобусы. На них, в частности, к футбольной арене могут поехать болельщики из городов в радиусе до 400 километров.
За компанию «достанется» и школьникам из свердловских муниципалитетов, которых отправляют на юг поездами с железнодорожного вокзала Екатеринбурга.
"Каникулы никто не отменял. На каждый «южный» поезд у нас по 5-7 детских автобусов. Вот что нам с этим делать? Если в Екатеринбурге не все перевозчики успеют эту систему поставить, то в Тавде, Североуральске, Красноуфимске, Краснотурьинске, тем более, наверное, ни у кого ее нет. А электрички до Екатеринбурга не из всех городов ходят", — обрисовала проблему одна из участниц мероприятия.
Ринат Вахитов развел руками — есть указ президента по усилению мер безопасности во время ЧМ-2018, все автобусы, заезжающие в июне в Екатеринбург, его «не объедут».
По словам сотрудника горГИБДД, автобусы без системы «Эра-Глонасс» смогут доезжать до ЕКАДа, где пассажиров будут забирать автобусы, соответствующие требованиям. В частности, это может быть городской общественный транспорт, который под действие указа №202 не попадает.
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