Коррупция добрых дел? Скандальный депутат оказался под следствием

Депутата городского совета Красноярска Аркадия Волкова задержали по подозрению в получении крупной взятки и использовании служебного положения. Его благотворительный проект «Машина добрых дел», возможно, финансировался из незаконных источников.

Под покровительством

Проектом красноярского депутата следователи заинтересовались ещё в феврале. Экипаж «Машины добрых дел» выезжал к пожилым и малоимущим людям города, чтобы помочь отремонтировать электрику, сантехнику, сделать мелкий ремонт в квартирах. После каждого выезда Аркадий Волков выставлял отчёт в социальных сетях с подробным рассказом о том, кому помогли, со словами благодарности. Специалисты, которые здесь работали: слесарь-сантехник, электрик и оператор, — были наняты депутатом, а автомобиль марки «ГАЗ-27527» принадлежит ему по праву собственности. Следователи решили выяснить, из каких источников финансируется проект. Из кабинета депутата изъяли документы и спустя месяц выдвинули свою версию, в которой оказалась замешана компания «КрасТЭК».

Ольга Шаманская. «В феврале 2016 года Аркадий Волков попросил заместителя генерального директора компании трудоустроить в организацию троих сотрудников, которые фактически работали в проекте депутата. Взамен он пообещал оказывать общее покровительство, а в случае отказа организовывать проверки со стороны контрольно-надзорных органов на основании депутатских запросов», — сообщила помощник руководителя СК по Красноярскому краю

В итоге в феврале в компанию были устроены бывшая помощница депутата и его знакомый, ещё одного сотрудника взяли в июне. За год теплоэнергетическая компания выплатила им более 430 тыс. рублей. Депутат, по версии следствия, свои обещания выполнил и при обсуждении вопроса «О проекте схемы теплоснабжения города Красноярска до 2033 года» встал на защиту интересов «КрасТЭК». Если быть точнее, помог оставить одну из котельных компании в схеме теплоснабжения Красноярска, которую должны были закрыть.

Судят за добро?

В феврале прозвенел первый звоночек. Полиция провела выемку документов у Волкова, касающихся «Машины добрых дел». Депутат спокойно отчитался, что проект этот «семейный», тратит он на него личные деньги — порядка 45 тыс. рублей в месяц. Правда, его же коллега-ресторатор подсчитал, что такая благотворительность потянет на целый миллион за год. Но Волков отмахнулся от чужих подсчётов. Похоже, что зря. В настоящее время он арестован на два месяца — суд принял точку зрения следствия, которое настаивало на изоляции Волкова, считая, что тот может организовать давление, оставаясь на свободе. Адвокат заявил, что будет обжаловать это решение.

В поддержку депутата активно выступили его однопартийцы, которые развернули в соцсетях настоящую операцию в его защиту.

«Как реализовать желание помочь людям в нашем небескорыстном мире? Зарплату депутатам не платят (вопреки мнению многих), личных денег много не у каждого. Приходится идти к богатеньким бизнесменам, просить, договариваться, не себе — на помощь людям», — пишет Сергей Надточий.

«Даже если то, о чём говорят в СК, правда, то я считаю, что человек, который нашёл способ помогать людям, невзирая на обстоятельства и помехи, — большой молодец, — возмущается Дарья Тарбеева. — 430 тыс. рублей — это зарплата чиновника за 2 месяца, однако ни один из своего кармана «машину» подобную не открыл, обычно открывают карманы свои, да пошире».

Однако любой, даже самый неопытный политолог скажет, что делалось это далеко не бескорыстно. Пиар, который он таким образом заработал, ценнее всяких затрат. Кстати, однопартийцы на публичную акцию протеста так и не решились, а вот пенсионерки на улицу вышли. Зато если заглянуть в налоговую декларацию Волкова, то можно узнать, что самый бедный депутат городского совета после запуска проекта «машины» увеличил свой доход в 4 раза. В 2015 году Волков заработал 256 тыс. рублей, в 2016-м — уже 861 тыс. При этом в горсовете он работает на добровольных началах.