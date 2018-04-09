Общероссийское объединение пассажиров предложило создать в России четыре аэропорта-хаба

«Появление хабов позволило бы существенно сократить время и стоимость перелётов. Мы предлагаем создать в стране четыре хаба, которые бы собирали пассажиров, отправляющихся по разным направлениям», — отметил Зотов.

Первый хаб предлагается создать на базе аэропорта Калининграда — оттуда удобно путешествовать в Западную Европу; второй — в Хабаровске, эта воздушная гавань могла бы связывать россиян с направлениями Юго-Восточной Азии; третий хаб может появиться в Ростове-на-Дону, этот аэропорт будет осуществлять перевозки по кавказскому направлению; наконец, четвёртый хаб предполагается в Барнауле — оттуда удобно ездить в Сибирь и Казахстан

«Мы работаем над оформлением инициативы и направим её профильным ведомствам, — пояснил Илья Зотов. Аэропорт-хаб представляет собой «воздушную гавань», откуда можно отправиться в любую точку с удобной стыковкой.