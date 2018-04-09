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Общероссийское объединение пассажиров предложило создать в России четыре аэропорта-хаба
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Общероссийское объединение пассажиров предложило создать в России четыре аэропорта-хаба 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С появлением в России цепочки аэропортов-хабов авиасообщение со многими иностранными государствами станет доступнее, а билеты дешевле. Хабы могут появиться в Калининграде, Хабаровске, Ростове-на-Дону и Барнауле, рассказал «Парламентской газете» один из авторов инициативы, заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
«Появление хабов позволило бы существенно сократить время и стоимость перелётов. Мы предлагаем создать в стране четыре хаба, которые бы собирали пассажиров, отправляющихся по разным направлениям», — отметил Зотов.
Первый хаб предлагается создать на базе аэропорта Калининграда — оттуда удобно путешествовать в Западную Европу; второй — в Хабаровске, эта воздушная гавань могла бы связывать россиян с направлениями Юго-Восточной Азии; третий хаб может появиться в Ростове-на-Дону, этот аэропорт будет осуществлять перевозки по кавказскому направлению; наконец, четвёртый хаб предполагается в Барнауле — оттуда удобно ездить в Сибирь и Казахстан.
«Мы работаем над оформлением инициативы и направим её профильным ведомствам, — пояснил Илья Зотов. Аэропорт-хаб представляет собой «воздушную гавань», откуда можно отправиться в любую точку с удобной стыковкой.
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