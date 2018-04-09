Иностранцы зачастили на ВСМПО

Рабочие итальянской Jobs помогали устанавливать станки в цехах №№16 и 54. С менеджерами французской Safran Aircraft Engines и английской Rolls Royce обсуждались сроки и регламенты поставок титана двигателестроителям. С представителями Airbus обговаривались нюансы действующих и будущих контрактов.

Екатеринбурге Гэн Липин. Все секреты титанового производства лично рассмотрела генконсул КНР