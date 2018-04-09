Иностранцы зачастили на ВСМПО 

Рабочие итальянской Jobs помогали устанавливать станки в цехах №№16 и 54. С менеджерами французской Safran Aircraft Engines и английской Rolls Royce обсуждались сроки и регламенты поставок титана двигателестроителям. С представителями Airbus обговаривались нюансы действующих и будущих контрактов.
Все секреты титанового производства лично рассмотрела генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин.
В апреле на ВСМПО первыми ждут аудиторов TÜV International Rus — на проверку соответствия системы менеджмента качества на производстве полуфабрикатов для медицинской отрасли.