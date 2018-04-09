Как стать миллионером: 9 советов от Уоррена Баффета 

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика». Многие мечтают стать миллионерами и никогда не беспокоиться о деньгах. Кто-то мечтает, а кто-то предпринимает вполне конкретные шаги для того, чтобы исполнить свою мечту.
Но что это за шаги? С чего начать путь к богатству? Пожалуй, самым логичным способом будет прислушаться к тем, кто уже прошел этот путь и стал богатым. В частности, Уоррен Баффет, один из богатейших людей на планете. Баффет — крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на март 2018 года оценивается в 100,1 млрд долларов. Баффет не скрывает то, как ему удалось добиться успеха, и ниже мы приведем 10 правил Уооена Баффета для тех, кто хочет стать богатым.1. Реинвестируйте прибыльКогда к вам в руки идут деньги, возникает искушение потратить прибыль. Но не стоит этого делать. Вместо этого лучше потратьте прибыль на новые инвестиции. Баффет научился этому в самом начале своего пути и не пожалел. Дело в том, что чем больше денег вы инвестируете, тем выше ваш потенциальный доход. То есть прибыль от одного дела вы можете направить на развитие другого или на покупку других акций. Таким образом, ваше портфолио будет более диверсифицированным, вы станете более защищенным от рисков, возникающих на рынках, а также в будущем вы сможете получить гораздо более высокую прибыль. 2. Будьте готовы думать иначеНе стоит основываться в своих решениях на том, о чем говорят все и как думают все. Когда Баффет начал управлять деньгами, его поначалу считали странным. Он работал в Омахе, а не на Уолл-Стрит, он также отказывался сообщать партнерам о том, куда он вкладывает их деньги. Люди прогнозировали, что его дело обернется крахом. Однако через 14 лет он владел суммой более чем в $100 млнМногие инвесторы отмечают, что не стоит слепо следовать за толпой. Важно иметь собственное мнение, которое может отличаться от мнения большинства, но если вы уверены в собственной правоте, то стоит идти своим путем. 3. Обговорите сделку в деталях, прежде чем начинатьБаффет с самого раннего детства усвоил то, что нужно договариваться на берегу. Так, в детстве его и его друга нанял родственник, чтобы ребята откопали семейный магазинчик после сильной метели. Мальчики работали, пока не промерзли до костей, а в результате получили 90 центов на двоих. Поэтому сейчас Уоррен Баффет не торгуется. Если он хочет купить компанию, он сразу называет цену, которую он готов за нее заплатить. После этого он не отступает от своих слов, так как его предложения всегда разумны, а назначаемая цена — справедлива.4. Обращайте внимание на небольшие тратыБаффет инвестирует в бизнес, которым управляют те, кто заботится даже о самых небольших расходах. Однажды он приобрел компанию, владелец которой подсчитывал рулоны туалетной бумаги, чтобы определить, обманывают ли его или нет. Также ходит слух о том, что он восхищался другом, который красил только лицевую часть здания, выходящую на дорогу. Ходит такая история о Уоррене Баффете и его друге билле Гейтсе, двух богатейших людях в мире. Когда они были в Китае, они решили зайти в местный McDonald's и перекусить. Они сделали заказ и, когда пришло время платить, Билл Гейтс начал доставать кошелек, однако Баффет остановил его со словами о том, что он заплатит. Каково же было удивление окружающих, когда он достал скидочные купоны, которые он привез из Америки! Поэтому инвесторы советуют различать дешевое и разумное, быть экономным, но не жадным. 5. Ограничивайте свои займыБаффет никогда не брал займы на большую сумму, ни для инвестиций, ни я ипотеку. Он получал много писем от людей, которые считали, что их долги вполне разумны и управляемы, пока однажды не оказались в долгах настолько, что не смогли справиться с ситуацией. Его совет: ведите переговоры с кредиторами, чтобы добиться хотя бы минимальных поблажек. Затем, когда вы выплатите свои долги, начинайте экономить деньги, чтобы вы могли использовать свои накопления для инвестиций. Уоррен Баффет не любит риски, и он всегда говорит о том, что не хочет оказаться в положении, когда он или его компания Berkshire Hathaway будет зависеть от кого-то другого в плане финансовой поддержки.6. Будьте настойчивыОбладая упорством и изобретательностью, вы можете конкурировать с более опытным конкурентом. Баффет приобрел компанию Nebraska Furniture Mart в 1983 году, так как ему нравилось то, как основательница компании, Роуз Бламкин, ведет бизнес. Роуз начинала с ломбарда, однако со временем ее бизнес разросся и стал одним из самых крупных мебельных салонов в Северной Америке. Ее стратегия заключалась в том, что она очень умело вела переговоры. Несомненно, за время своей карьеры вы столкнетесь с разными ситуациями и препятствиями, однако важно сохранять настойчивость. 7. Знать, когда уйтиОднажды, когда Баффет был подростком, он сделал ставку на гонках. Он проиграл. Тогда, чтобы восстановить свои потери, он снова сделал ставку и снова проиграл. Больше этот опыт он не повторял. Помните, что не стоит повторять, если вы уже проиграли. Важно понимать, когда стоит уйти. Лучше проиграть немного, но вовремя уйти, не пытаясь повторить ту же самую ошибку. Признайте, что вы были неправы, и делайте другие инвестиции. 8. Оценивайте рискиВ 1995 году работодатель сына Баффета был обвинен ФБР в фиксации цен. Баффет посоветовал сыну представить худший и лучший сценарий развития событий, если он останется в компании. Его сын быстро понял, что риски в случае, если он останется в компании, намного превышают любую потенциальную прибыль, и на следующий же день он уволился. Уоррен Баффет относится к рискам очень внимательно и старается оценивать их разумно. Зачастую инвесторы оценивают риски как синоним волатильности. А Баффет говорит о том, что риск — это возможность потерять свои изначальные инвестиции. 9. Знайте, что такое настоящий успехНесмотря на свое состояние, Баффет не измеряет успех количеством долларов. В 2006 году он пообещал отдать практически все свое состояние на благотворительность, в фонд Билла и Мелинды Гейтс. Он не делает никаких памятников себе, никаких зданий, носящих его имени. «В моем возрасте вы измеряете успех в жизни тем, сколько у вас людей, которых вы хотите любить и любите. Это последняя проверка того, как вы прожили свою жизнь».