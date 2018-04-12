Ещё
«Саратовские авиалинии» 16 апреля подадут в Росавиацию заявку на снятие ограничений на полеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Саратовские авиалинии» 16 апреля подадут в Росавиацию заявку на снятие ограничений на полеты 

Rambler News Service 47 минут назад
Фото: TourDom
Авиакомпания на данный момент устранила все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе внеплановой проверки в феврале 2018 года, передал RNS через пресс-службу генеральный директор авиакомпании Игорь Натыкан.
«Заявку о снятии ограничений по сертификату эксплуатанта авиакомпания будет подавать в Росавиацию в понедельник, 16 апреля», — сказал он.
Он также отметил, что «в адрес Приволжского МТУ Росавиации авиакомпания отправила полный отчет об устранении замечаний и несоответствий».
«Надеемся, что отчет будет рассмотрен в Приволжском межрегиональном территориальном управлении Росавиации и будет принят регулятором», — добавил он.
По его словам, в качестве дополнительных мер по безопасности полетов в штат авиакомпании введена дополнительная должность инспектора по безопасности полетов, контролирующего выполнение экипажами обязательных процедур. «Мы провели дополнительную внеочередную тренажерную подготовку для членов летных экипажей, внесли необходимые изменения в регламентационную документацию», — добавил он.
В начале апреля Росавиация предложила авиакомпании самостоятельно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта, следовало из письма руководителя ведомства Александра Нерадько генеральному директору авиакомпании Алексею Вахромееву, с копией которого ознакомился RNS. Нерадько назвал «беспредентным и безответственным отношение руководства авиакомпании „Саратовские авиалинии“ к вопросам обеспечения безопасности полетов» и предложил сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности.
7 апреля совет директоров авиакомпании принял решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора Алексея Вахромеева, а 11 апреля на эту должность был назначен Игорь Натыкан.
11 февраля самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. После авиакатастрофы Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании и выявила ряд нарушений.
Rambler News Service: последние новости
Генпрокуратуру попросили лишить Тулеева депутатского мандата СМИ рассказали о сближении российских боевых самолетов с эсминцем США недалеко от Сирии Адвокат: Сечин заявил в суде, что Улюкаев потребовал взятку на лестнице
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии107
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»185
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса303
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию116
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому188
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы Другое
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение