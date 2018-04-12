«Саратовские авиалинии» 16 апреля подадут в Росавиацию заявку на снятие ограничений на полеты

Авиакомпания на данный момент устранила все нарушения, которые выявила Росавиация в ходе внеплановой проверки в феврале 2018 года, передал RNS через пресс-службу генеральный директор авиакомпании Игорь Натыкан.

«Заявку о снятии ограничений по сертификату эксплуатанта авиакомпания будет подавать в Росавиацию в понедельник, 16 апреля», — сказал он.

Он также отметил, что «в адрес Приволжского МТУ Росавиации авиакомпания отправила полный отчет об устранении замечаний и несоответствий».

«Надеемся, что отчет будет рассмотрен в Приволжском межрегиональном территориальном управлении Росавиации и будет принят регулятором», — добавил он.

По его словам, в качестве дополнительных мер по безопасности полетов в штат авиакомпании введена дополнительная должность инспектора по безопасности полетов, контролирующего выполнение экипажами обязательных процедур. «Мы провели дополнительную внеочередную тренажерную подготовку для членов летных экипажей, внесли необходимые изменения в регламентационную документацию», — добавил он.

В начале апреля Росавиация предложила авиакомпании самостоятельно подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта, следовало из письма руководителя ведомства Александра Нерадько генеральному директору авиакомпании Алексею Вахромееву, с копией которого ознакомился RNS. Нерадько назвал «беспредентным и безответственным отношение руководства авиакомпании „Саратовские авиалинии“ к вопросам обеспечения безопасности полетов» и предложил сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности.

7 апреля совет директоров авиакомпании принял решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора Алексея Вахромеева, а 11 апреля на эту должность был назначен Игорь Натыкан.