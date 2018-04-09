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Пока зам. А когда сам? Ульяновский губернатор увольняет замглавы Минздрава
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Пока зам. А когда сам? Ульяновский губернатор увольняет замглавы Минздрава 

АиФ — Ульяновск 16 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Губернатор Сергей Морозов предложил уволить заместителя регионального министра здравоохранения Андрея Баранова за нерасторопность при оказании помощи семье Екатерины Федяевой, умершей от врачебной ошибки.
Чиновник, отвечающий за социальный блок объединенного министерства (Минздрав + соцзащита) может покинуть из-за нашумевшего дела с гибелью 28-летней Екатерины Федяевой. После известия о смерти пациентки губернатор пообещал оказать всестороннюю поддержку семье погибшей, в том числе доставку тела в Ульяновск и похороны за счет бюджета. Это обернулось звонком из министерства в адрес родственников погибшей с предложением «собирать чеки за все услуги» с целью последующей компенсации затрат. В итоге доставка тела и похороны произведены за счет родственников.
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