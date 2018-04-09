Ростелеком переименует операционную систему Sailfish

«Ростелеком» планирует изменить название ОС Sailfish, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский . Он уточнил, что планируется найти название, которое бы в лучшей степени отражало национальную идентичность платформы.

«Скоро мы представим новое название для этой операционной системы», — сообщил журналистам Осеевский. Когда именно это произойдет, он не уточнил.

«Очень непросто найти название, которое не закрыто сегодня соответствующими правами, это большая работа, но процесс идет, мы находимся (в поиске нового названия — RNS)», — сообщил Осеевский. «Очень непросто найти название, которое не закрыто сегодня соответствующими правами, это большая работа, но процесс идет, мы находимся (в поиске нового названия — RNS)», — сообщил Осеевский.