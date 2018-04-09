Карелия удивила ямальскую делегацию судами, способными летать и плавать

В рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве двух субъектов ямальская делегация знакомится с работой промышленных предприятий, прежде всего, судостроительного профиля.

В составе ямальской делегации — первый заместитель главы региона Алексей Ситников , директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков, генеральный директор Северречфлота Сергей Шептун. Вместе с главой Республики Карелия Артуром Парфёнчиковым губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин побывал на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе.

Сегодня в цехах предприятия завершается сборка дноуглубительного судна для работы в арктических условиях ямальского посёлка Сабетта. На производственных линиях завода возможно изготовление как гражданских пассажирских катеров, так и судов ледокольного класса.

«Ямал взял курс на реновацию пассажирского флота. Изучаем мощности российских судостроительных предприятий, в том числе здесь в Петрозаводске. Если смотреть на перспективу, для нашего арктического флота будем заказывать современные и безопасные пассажирские суда класса река-море, загрузив российские верфи на 10 лет точно. Конечно, рассматриваем использование в технических решениях экологически чистого топлива — сжиженного природного газа. Безусловно, задача важная и сложная, мы представляли свою концепцию в Министерстве промышленности РФ , и федеральная поддержка программы реновации есть», — пояснил внимание к судостроительным производствам Дмитрий Кобылкин.

Глава Ямала также отметил, что компания двух северных субъектов РФ ЯНАО и ХМАО — «Северречфлот» в перспективе планирует выходить на рынки новых водных артерий, работать круглогодично и получать самые новые компетенции судоходства, — сообщает пресс-служба главы региона.

Ямальцам также показали экспериментальную машину, способную и летать, и плавать. На карельском экранопланостроительном объединении «Орион» ведут сборку самых современных экранопланов. Производство «судов двух стихий» возобновилось в столице Карелии в 2010 году по инициативе Ассоциации разработчиков экранопланов в цехах бывшего судостроительного завода «Авангард» . «Орионы» разной грузоподъёмности — разработки советского периода сегодня эксклюзивно, практически штучно, производят из новых материалов. Новый опытный образец ещё проходит испытания на Онежском озере. Ранее эксперты судостроительной отрасли анонсировали создание арктической версии экраноплана.

О перспективах сотрудничества в образовательной и промышленной сферах двух регионов пойдёт речь на рабочей встрече глав двух регионов — Дмитрия Кобылкина и Артура Парфёнчикова.