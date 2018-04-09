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Тарьей Бе: «Свендсен — одна из величайших звезд Норвегии»
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Тарьей Бе: «Свендсен — одна из величайших звезд Норвегии» 

Спорт-Экспресс 29 минут назад
Норвежский биатлонист Тарьей Бе в своем Инстаграме назвал завершившего карьеру Эмиля Хегле Свендсена звездой Норвегии. Он также добавил, что считает Свендсена уникальным соседом и лучшим другом. «Так много смеха. Так много воспоминаний. Так много медалей. Так много плохих шуток. Вы уникальный сосед по комнате, отличная модель и лучший друг. И одна из величайших звезд Норвегии», — написал Бе. 32-летний Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, имеет в своем активе 12 золотых медалей на чемпионатах мира, а также Большой хрустальный глобус.
Så masse latter. Så masse minner. Så månge medaljer. Så månge dårlige vitser. Du er en unik romkamerat, stort forbilde og bestevenn. Og en av Norges aller største stjerner⭐️
Публикация от Tarjei Bø (@tarjeiboe) 9 Апр 2018 в 4:03 PDT
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