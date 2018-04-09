Нестареющая пара заставила поверить в историю Бенджамина Баттона и вампиров

Семья военнослужащего пересняла фотографию 2001 года и показала на Reddit, как изменилась за 16 лет. Посетители портала поразились преображению пары, выведя снимок в топ ресурса.

Пользователи отмечают, что на второй фотографии пара выглядит гораздо ярче, увереннее, счастливее и элегантнее, чем на фото 16-летней давности. Некоторые заметили, что на втором снимке жена выглядит гораздо моложе.

«У вашей жены синдром Бенджамина Баттона », — полагает юзер с ником ElectricFleshlight. Пользователи просят поделиться с ними секретом молодости, который хранит семья с фотографии.

Некоторым, впрочем, показалось, что им удалось раскрыть секрет счастья пары. «Наверное, все дело в том, что что он уходит из армии и получает хорошую пенсию», — предполагает Redtube_Guy. Кое-кто обращает внимание на изрядно увеличившееся число наград на груди главы семейства: «Он неслабо поднялся».

«Они постарели в обратном направлении. Вампиры», — заключает DFINElogic.

Семья получила сотни комплиментов от посетителей сайта. За семь часов снимок «до» и «после» набрал около 40 тысяч одобрительных отметок и закрепился на первом месте в топе портала.