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«Евраз» запустил новую доменную печь на Нижнетагильском меткомбинате
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«Евраз» запустил новую доменную печь на Нижнетагильском меткомбинате 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
«Евраз» на «Нижнетагильском металлургическом комбинате» запустил новую доменную печь №7, проектной мощностью 2,5 млн тонн чугуна в год, сообщили в компании.
«Мы построили новую доменную печь в рекордные сроки — за 18 месяцев, — отметил управляющий директор «Евраз НТМК» и «Евраз КГОКа» Алексей Кушнарев. — Все трудоемкие операции на печи автоматизированы, мощная система аспирации улавливает выбросы во время выпусков чугуна».
Доменная печь №7 «Евраз НТМК» стала самой «чистой» в российской металлургии, отметили в компании. «Выбросы во время выпусков чугуна улавливаются и очищаются в рукавных фильтрах от примесей, что позволяет свести к минимуму загрязнение атмосферы. Степень очистки воздуха выросла в 2,5 раза по сравнению с действующими печами», — сказали в «Евразе».
В компании отмечают, что запуск новой доменной печи повысит эффективность работы всего доменного передела комбината как с точки зрения увеличения производительности, так и с точки зрения сокращения издержек.
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