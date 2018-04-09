Ввод Загорской ГАЭС-2 «Русгидро» будет перенесен на 2024 год из-за технических сложностей

Вячеслав Кравченко. Ввод в эксплуатацию Загорской ГАЭС-2 компании «Русгидро» будет перенесен на 2024 год в связи со сложностью реализуемых технических мероприятий, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ

«Срок запуска будет перенесен на 2024 год связи со сложностью реализуемых технических мероприятий», — сказал Кравченко.

В декабре прошлого года совет директоров «Русгидро» принял решение поручить главе компании Николаю Шульгинову представить в срок до 30 сентября 2018 года промежуточный отчет об исполнении плана дальнейших мероприятий по проведению работ на Загорской ГАЭС-2, доработанного по результатам проекта консервации.

Как уточняла компания план дальнейших мероприятий на Загорской ГАЭС-2 предполагает разработку проекта и реализацию мероприятий по временной консервации станции, вводу в эксплуатацию КРУЭ 500 кВ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией) и автомобильных дорог на территории Загорской ГАЭС-2, а также завершение работ на опытном участке №3. На период проведения дополнительных изысканий и оценки возможности и стоимости восстановления объекта будут проведены работы для поддержания объекта в безопасном состоянии.

Авария на Загорской ГАЭС-2 произошла 17 сентября 2013 года. На станции произошло подтопление машинного зала и пристанционной площадки. В результате осмотра было установлено, что произошла осадка здания ГАЭС.

Строительство Загорской ГАЭС-2 ведется вблизи действующей Загорской ГАЭС. Проектная установленная мощность станции — 840 МВт.