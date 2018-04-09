ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется «Проект внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Новогорская, вл. 29 (кад. 77:08:0001001:305), СЗАО».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: ул. Соловьиная роща, д.8, корп.1 (в помещении управы района Куркино ).

Экспозиция открыта с 16.04.2018 по 23.04.2018. Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 12:00 по 20:00 час. ; в субботу и воскресение с 10:00 до 15:00 час. На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25.04.2018 в 19.00 по адресу: ул. Ландышевая, д. 8 (в помещении ГБОУ города Москвы «Школа № 1985»).

Время начала регистрации участников — 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в Комиссию.

Номера контактных справочных телефонов Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы: (495) 123-55-80; (495) 490-25-55; (495) 491-13-77.

Почтовый адрес Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы: 125362, Москва, ул. Свободы, д.13/2.

Электронный адрес Комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы: kurkino@sisp.mos.ru; gradkomszao@mos.ru.

Информационные материалы по «Проекту внесения изменения в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: г. Москва, ул. Новогорская, вл. 29 (кад. 77:08:0001001:305), СЗАО» размещены на официальном сайте Комиссии: www.szao.mos.ru, www.kurkino.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Северо-Западном административном округе города Москвы

Пояснительная записка

к проекту внесения изменений в правила

землепользования и застройки города Москвы.

Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки предусмотрены следующие изменения:

земельный участок по адресу: ул. Новогорская, вл.29, (кад. номер 77:08:0001001:305), СЗАО, расположенный в границах территориальной зоны с индексом «Ф» предусмотрен к включению в территориальную зону с кодом вида разрешенного использования 2.1.0 с изменением предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

— предельная плотность застройки земельного участка — 5 тыс. кв.м/га;

— предельная высота зданий, строений, сооружений — 12м;

— максимальный процент застройки в границах земельного участка — не установлен.