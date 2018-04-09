В Ливнах торговали курами без «паспортов»

Орловской области сотрудники Россельхознадзора провели проверку нарушений при обороте подконтрольных грузов и недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.

На территории Ливен гражданин Белоруссии продавал 76 голов кур, ввезённых из Смоленской области , без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают благополучие поголовья в ветеринарно-санитарном отношении.

По данному факту был составлен административных протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о наложении административного штрафа. Реализация птицы приостановлена.