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В Ливнах торговали курами без «паспортов»
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В Ливнах торговали курами без «паспортов» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области сотрудники Россельхознадзора провели проверку нарушений при обороте подконтрольных грузов и недопущения распространения инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных.
На территории Ливен гражданин Белоруссии продавал 76 голов кур, ввезённых из Смоленской области, без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают благополучие поголовья в ветеринарно-санитарном отношении.
По данному факту был составлен административных протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о наложении административного штрафа. Реализация птицы приостановлена.
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