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УК «Ингосстрах — Инвестиции» продала свою долю в ПАО «ГАЗ»
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УК «Ингосстрах — Инвестиции» продала свою долю в ПАО «ГАЗ» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
АО «Управляющая компания „Ингосстрах — Инвестиции“ продало 17,52% в уставном капитале ПАО „ГАЗ“ (г. Нижний Новгород, входит в Группу ГАЗ диверсифицированной группы „Базовый элемент“ Олега Дерипаски), следует из сообщений компании, опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации.
Согласно опубликованным данным, акции перешли московскому ООО „Инвесттех“. Генеральным директором организации является Римма Калмыкова, основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.
»Компания «Ингосстрах — Инвестиции» вышла из акционерного капитала группы ГАЗ, обеспечив себе существенную доходность на инвестиции, сделанные три года назад», — прокомментировали эти действия РБК в пресс-службе «Ингосстраха».
Напомним, что Олег Дерипаска и Группа ГАЗ оказались в новом санкционном списке США.
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