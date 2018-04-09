АО «Управляющая компания „Ингосстрах — Инвестиции“ продало 17,52% в уставном капитале ПАО „ГАЗ“ (г. Нижний Новгород, входит в Группу ГАЗ диверсифицированной группы „Базовый элемент“ Олега Дерипаски), следует из сообщений компании, опубликованных в центре раскрытия корпоративной информации.
Согласно опубликованным данным, акции перешли московскому ООО „Инвесттех“. Генеральным директором организации является Римма Калмыкова, основной вид деятельности компании — вложения в ценные бумаги.
»Компания «Ингосстрах — Инвестиции» вышла из акционерного капитала группы ГАЗ, обеспечив себе существенную доходность на инвестиции, сделанные три года назад», — прокомментировали эти действия РБК в пресс-службе «Ингосстраха».
Напомним, что Олег Дерипаска и Группа ГАЗ оказались в новом санкционном списке США.