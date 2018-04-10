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Александр Титков снова будет заниматься «социалкой»
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Александр Титков снова будет заниматься «социалкой» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-заместитель губернатора Новосибирской области по социальной политике Александр Титков определился со своим трудоустройством — он будет работать заместителем генерального директора ОАО «СИБИАР», а курировать станет вновь социальную сферу.
Завод «СИБИАР» — успешное предприятие, которое является производителем-поставщиком бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств. Оно расположен в Ленинском районе, который Александр Титков возглавлял в 2008–2011 годах, а до этого на протяжении многих лет курировал в администрации района социальные вопросы.
В дальнейшем Титков являлся заместителем мэра Новосибирска и заместителем губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. С февраля 2016 года являлся заместителем главы области по социальной политике.
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников не включил Александра Титкова в состав нового регионального правительства. На поиск работы у экс-вице-губернатора ушло четыре месяца, и она не оказалась связанной с политикой, о чем он говорил СМИ после отставки.
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