Александр Титков снова будет заниматься «социалкой»

Экс-заместитель губернатора Новосибирской области по социальной политике Александр Титков определился со своим трудоустройством — он будет работать заместителем генерального директора ОАО «СИБИАР», а курировать станет вновь социальную сферу.

Завод «СИБИАР» — успешное предприятие, которое является производителем-поставщиком бытовой аэрозольной продукции и парфюмерно-косметических средств. Оно расположен в Ленинском районе, который Александр Титков возглавлял в 2008–2011 годах, а до этого на протяжении многих лет курировал в администрации района социальные вопросы.

В дальнейшем Титков являлся заместителем мэра Новосибирска и заместителем губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого . С февраля 2016 года являлся заместителем главы области по социальной политике.