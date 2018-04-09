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Бремя большое, оплата маленькая. Ямал предлагает увеличить пенсию чумработницам
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Бремя большое, оплата маленькая. Ямал предлагает увеличить пенсию чумработницам 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале подготовили письмо за подписью губернатора автономного округа Дмитрия Кобылкина в адрес министра труда и социальной политики РФ с просьбой пересмотреть размеры северной социальной пенсии.
Об этом заместитель председателя Законодательного Собрания ЯНАО Елена Зленко на традиционном совещании оленеводов с представителями администрации Приуральского района сообщила кочевнику, заступившемуся за жену — чумработницу. Он рассказал, что ему очень жаль женщину, на которую легло столь великое бремя, а вознаграждение оказалось таким маленьким. Оленевод обратил внимание на то, что социальные пенсии одинаковы по всей стране, но цены в средней полосе России и на тундровых факториях несопоставимы
«Если бы Пенсионный Фонд был в распоряжении правительства ЯНАО, то мы нашли бы способ увеличить пенсии, но он формируется на уровне федерации, в том числе за счёт отчислений работодателей, — отметила парламентарий. — Повлиять на политику фонда и размер пенсий можно только через правительство РФ и депутатов Госдумы. Пенсионный фонд устанавливает единые для всей России требования по расчёту пенсий. На Ямале некоторые женщины отработали чумработницами, но сейчас для многих из них для начисления большей пенсии становится проблемой предъявление трудовых книжек для подтверждения стажа».
По словам Елены Зленко, в ответ на обращение Дмитрия Кобылкина о пересмотре размера северной социальной пенсии заместитель министра труда и социальной политики РФ предлагает создать рабочую группу из представителей министерства и правительства ЯНАО для рассмотрения этих вопросов.
«Мы знаем проблему с начислением социальной пенсии чумработницам, уже запущен проект распоряжения губернатора о создании рабочей группы, — подчеркнула Елена Зленко. — Министр откликнулся, осталось доубеждать Москву в рамках совместной работы с министерством».
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