Энергомашбанк запустил сервис проверки контрагентов

Клиенты Энергомашбанка с 9 апреля смогут воспользоваться сервисом по проверке контрагентов перед проведением расчетов. Услуга предоставляется бесплатно через систему «Банк-Клиент» для юридических лиц, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Встроенный в «Банк-Клиент» сервис проверки контрагентов «Светофор» сам оценит риск взаимодействия с компанией и выдаст заключение по ее надежности. В зависимости от степени риска, клиенты увидят отмеченные красным, желтым или зеленым цветом факторы риска или благоприятные для взаимодействия факторы. Сервис позволяет быстро и просто провести анализ бухгалтерской отчетности контрагента, загрузив все финансовые показатели компании по годам», — говорится в релизе.

Сервис также позволяет выполнить рекомендации ФНС по проявлению должной осмотрительности при ведении бизнеса и поможет принять верное решение о подписании контрактов с проверяемым контрагентом.

Проверка производится по более 50 источникам, среди которых выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, государственные контракты, реестр массовых руководителей, учредителей и адресов регистрации, задолженность по налогам, сообщения о банкротствах, бухгалтерская отчетность и т.д., добавили в пресс-службе.