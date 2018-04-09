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Энергомашбанк запустил сервис проверки контрагентов
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Энергомашбанк запустил сервис проверки контрагентов 

Банки.ру 1 час назад
Клиенты Энергомашбанка с 9 апреля смогут воспользоваться сервисом по проверке контрагентов перед проведением расчетов. Услуга предоставляется бесплатно через систему «Банк-Клиент» для юридических лиц, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Встроенный в «Банк-Клиент» сервис проверки контрагентов «Светофор» сам оценит риск взаимодействия с компанией и выдаст заключение по ее надежности. В зависимости от степени риска, клиенты увидят отмеченные красным, желтым или зеленым цветом факторы риска или благоприятные для взаимодействия факторы. Сервис позволяет быстро и просто провести анализ бухгалтерской отчетности контрагента, загрузив все финансовые показатели компании по годам», — говорится в релизе.
Сервис также позволяет выполнить рекомендации ФНС по проявлению должной осмотрительности при ведении бизнеса и поможет принять верное решение о подписании контрактов с проверяемым контрагентом.
Проверка производится по более 50 источникам, среди которых выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, государственные контракты, реестр массовых руководителей, учредителей и адресов регистрации, задолженность по налогам, сообщения о банкротствах, бухгалтерская отчетность и т.д., добавили в пресс-службе.
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