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Бывшего вице-мэра Челябинска признали виновным в хищении средств дольщиков
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Бывшего вице-мэра Челябинска признали виновным в хищении средств дольщиков 

Rambler News Service 22 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
Центральный райсуд приговорил экс-директора строительной компании «Гринфлайт», бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова, к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Он пришел на вынесение приговора сразу с вещами, предполагая, что получит реальный срок, однако его оставили под подпиской о невыезде до вступления приговора в силу, передает URA.RU.
Смягчающим обстоятельством суд счел то, что Мануйлов дал показания на экс-губернатора Михаила Юревича. Бывший чиновник заявил, что выполнял указания вышестоящего начальства, а фактически фирмой руководил действующий тогда глава региона.
Чтение приговора началось 10 апреля, судье пришлось зачитывать весь список дольщиков, признанных пострадавшими, более двух тысяч фамилий. В итоге Сергей Мануйлов признан виновным в злоупотреблении полномочиями при тяжких последствиях (ч.2 ст. 201 УК РФ). Осталось неясным, кто возместит ущерб дольщикам, не получившим в оговоренные сроки квартиры в микрорайоне Академ Риверсайд, который застраивал «Гринфлайт».
Сергей Мануйлов до работы в «Гринфлайте» занимал должность вице-мэра Челябинска по имуществу и земельным вопросам. Строительную компанию возглавил в 2013 году, весной 2016 года возведение микрорайона «Академ Риверсайд» полностью остановилось. Проблемы возникли у 4,5 тыс. семей.
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