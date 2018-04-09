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Венедиктов не исключил попадания «Эха Москвы» под санкции США
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Венедиктов не исключил попадания «Эха Москвы» под санкции США 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что новые санкции со стороны США могут коснуться радиостанции и ее сотрудников.
«Я разговариваю с международными адвокатами. Мы пока попадаем в ситуацию: «могут». То есть сразу, как только господин (глава Газпромбанка Андрей — прим. ВЗГЛЯД) Акимов встал в этом списке SDN — сразу мы стали: «могут». Можем попасть под те или иные ограничения», — заявил Венедиктов в эфире радиостанции, отвечая на вопрос, попали ли сотрудники «Эха Москвы» под новые санкции США.
Он также пояснил, схему, по которой радиостанция может оказаться в санкционном списке. «Попал под санкции председатель Газпромбанка. Газпромбанк формально является владельцем »Газпром Медиа». «Газпром Медиа» держит 65% «Эхо Москвы». Это правда. И в этом смысле ядовитость наша или токсичность наша, я вас уверяю, что она тоже будет в том или ином виде», — заявил Венедиктов.
Напомним, на прошлой неделе минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.
Тем временем в Германии заявили, что американские санкции, введенные против России за «злонамеренные действия по всему миру», обернутся тройной пользой для Москвы.
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