В Текстильщиках акция «Тотальный диктант» пройдет в Культурном центре «Москвич»

В Культурном центре «Москвич», который находится на Волгоградке, 14 апреля состоится образовательная акция «Тотальный диктант».

— Текст диктанта прочтет гость культурного центра, талантливый певец, король романса и обладатель титула «Серебряный голос России» Олег Погудин , — рассказал представитель пресс-службы учреждения.

Начало в 14.00. Адрес: Волгоградский проспект, дом 46/15.

Отметим, что для участия в диктанте нужно зарегистрироваться на сайте https://totaldict.ru/profile/register_to_stage/17680/. (мю)