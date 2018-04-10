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В Текстильщиках акция «Тотальный диктант» пройдет в Культурном центре «Москвич»
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В Текстильщиках акция «Тотальный диктант» пройдет в Культурном центре «Москвич» 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
В Культурном центре «Москвич», который находится на Волгоградке, 14 апреля состоится образовательная акция «Тотальный диктант».
— Текст диктанта прочтет гость культурного центра, талантливый певец, король романса и обладатель титула «Серебряный голос России» Олег Погудин, — рассказал представитель пресс-службы учреждения.
Начало в 14.00. Адрес: Волгоградский проспект, дом 46/15.
Отметим, что для участия в диктанте нужно зарегистрироваться на сайте https://totaldict.ru/profile/register_to_stage/17680/. (мю)
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