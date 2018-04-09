Генпрокуратура: покушение на Березовского в 2013 году инсценировали

Ведомство начало публикацию в Telegram-канале документов доказывающих незаконность предоставления убежища Березовскому в Великобритании . Бизнесмен получил убежище в 2003 году. Основанием послужило якобы готовившееся на него покушение со стороны российских спецслужб.

Генпрокуратура приводит заявление выходца из Казахстана Владимира Терлюка, который сообщал, что в 2003 году Березовский и экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко пытались склонить его к обращению в полицию Великобритании с ложным заявлением о том, что он готовит покушение на предпринимателя.

С момента получения заявления Терлюка в 2006 году Генпрокуратура направила в Лондон 39 обращений об обеспечении его безопасности, однако все они были проигнорированы.