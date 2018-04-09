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Генпрокуратура: покушение на Березовского в 2013 году инсценировали
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Генпрокуратура: покушение на Березовского в 2013 году инсценировали 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Генпрокуратура РФ заявила, что готовившееся покушение на российского бизнесмена Бориса Березовского было инсценировкой.
Ведомство начало публикацию в Telegram-канале документов доказывающих незаконность предоставления убежища Березовскому в Великобритании. Бизнесмен получил убежище в 2003 году. Основанием послужило якобы готовившееся на него покушение со стороны российских спецслужб.
Генпрокуратура приводит заявление выходца из Казахстана Владимира Терлюка, который сообщал, что в 2003 году Березовский и экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко пытались склонить его к обращению в полицию Великобритании с ложным заявлением о том, что он готовит покушение на предпринимателя.
С момента получения заявления Терлюка в 2006 году Генпрокуратура направила в Лондон 39 обращений об обеспечении его безопасности, однако все они были проигнорированы.
Аргументы и Факты: последние новости
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