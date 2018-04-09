Как отмена смертной казни императрицей Елизаветой повлияла на историю России

9 апреля 1753 года Елизавета Петровна утвердила доклад, который фактически предусматривал отмену смертной казни в Российской империи. В последующие 150 лет высшая мера наказания применялась лишь в исключительных случаях — например, против государственных преступников. Практика смертной казни в полной мере вернулась в страну только в начале ХХ века — при «разгуле революционного террора». Последний смертный приговор в стране был приведён в исполнение в 1996 году. Как решение дочери Петра I повлияло на российское правосудие — в материале RT.

Слово императрицы

По многочисленным свидетельствам современников, императрица Елизавета отличалась на редкость мягким характером. Когда в ночь на 25 ноября 1741 года дочь Петра I приехала в гвардейские казармы поднимать солдат-преображенцев на мятеж против малолетнего императора Иоанна VI, она пообещала, что это — последнее событие государственного масштаба, которое будет носить насильственный характер. Будущая императрица приняла решение никого не казнить, пока она носит корону, и выполнила своё обещание.

За 20 лет правления Елизавета Петровна не подписала ни одного смертного приговора. Даже своих врагов, графа Остермана и фельдмаршала Миниха, уже приговорённых к смерти, она помиловала, приказав возвести на эшафот и прямо там объявить, что казнь заменяется ссылкой. Милосердие новой правительницы удивило её современников. Ведь в памяти ещё были свежи суровые нравы времён Анны Иоанновны, при которой палачи никогда не оставались без дела.

Решение императрицы, отражённое в докладе от 9 апреля (29 марта) 1753 года, было подтверждено Сенатским указом 29 июня 1753 года — документ вводил альтернативный механизм наказаний для осуждённых на смерть преступников. Благодаря этим двум законодательным актам в России появилась правовая основа для отмены казни, что создало своего рода мировой прецедент: в Европе (и уж тем более в Азии) ежегодно в исполнение приводились сотни смертных приговоров.

При этом указы императрицы не отменяли смертную казнь полностью, они лишь вводили мораторий на исполнение таких приговоров. Поэтому впоследствии смертная казнь вернулась в правовое поле. Однако благодаря инициативе Елизаветы Петровны во второй половине XVIII—XIX веков смертная казнь в Российской империи была делом настолько неординарным, что применялась лишь к самым закоренелым преступникам.

«Отказ от применения смертной казни, который провозгласила Государыня Императрица Елизавета Петровна в 1741 при своем вступлении на престол, часто рассматривают как личный каприз монархини или её своеобразное раскаяние за государственный переворот. Безусловно, личный фактор сыграл определённую роль, но это решение было и частью просветительской деятельности русской монархии по улучшению нравов русского общества», — заявил в интервью RT историк и писатель Александр Музафаров

Между плахой и ссылкой

Случаев смертной казни не было и до доклада 1753 года — с самого начала царствования Елизаветы в 1741 году. За эти 12 лет, пока исполнение приговоров не получило юридического урегулирования, дело обстояло следующим образом. Императрица Елизавета не подписывала смертные приговоры и приказала Сенату отдельно рассматривать каждое дело, по которому был вынесен такой приговор. Первая попытка придать неофициальному мораторию на смертную казнь правовой характер была предпринята в 1744 году. Был издан указ о «натуральной и политической» казнях с предписанием «экзекуций не чинить».

Из-за того, что в российском законодательстве отсутствовало описание «политической казни», выполнять этот указ было затруднительно. Елизавета приказала Сенату дать точное описание этому понятию, что было выполнено только спустя 9 лет. Так, политической казнью именовалось наказание, имитирующее смертную казнь, когда преступника приводили к плахе или виселице, но вместо того, чтобы лишить головы, ему вырезали ноздри, били кнутом или отправляли в вечную ссылку.

Однако и это — якобы более «гуманное» наказание — Елизавета велела отменить. Сенаторы обращались к императрице с просьбой сохранить политическую казнь, объясняя, что если преступников сурово не наказывать, то порядка в государстве не будет. Но императрица была непреклонна.

Отмена смертной казни порой приводила к дипломатическим эксцессам. Так, в конце русско-шведской войны 1741—1743 годов несколько солдат были уличены в мародёрстве и убийствах мирных жителей. По «Воинскому артикулу» Петра Великого их надлежало казнить. Этого требовали и шведы, которые как раз вели переговоры о перемирии. Однако, несмотря ни на что, Елизавета своего решения не изменила и распорядилась, чтобы фельдмаршал Ласси не выносил смертного приговора и сообщил шведскому канцлеру Гилленбургу, что по законам российской империи за подобные преступления положены более гуманные наказания.

Две казни Екатерины II Екатерина II всячески стремилась создать имидж хранительницы лучших традиций русской государственности. Поэтому указы Елизаветы Петровны она оставила в силе. Однако те, кто обвинялся в государственных преступлениях, всё-таки могли быть казнены. Подпоручика Василия Мировича, организовавшего заговор с целью реставрации отстранённого от власти императора Иоанна VI, судили и обезглавили в 1764 году. На этом же основании в 1775 году был казнён предводитель восставших казаков Емельян Пугачёв.

При этом больше случаев высшей меры наказания за всё долгое время правления Екатерины не было. Императрица всегда заменяла уже назначенную судом казнь иными видами наказания. Даже Пугачёва, приговорённого Сенатом к четвертованию, она приказала не подвергать мучениям и вначале отрубить голову, а лишь затем четвертовать.

«Отказ от смертной казни не только строго соблюдался в годы правления Елизаветы Петровны, но и был поддержан её преемниками — Петром III Федоровичем, Екатериной II, Павлом I и его сыновьями. Исключением были только экстраординарные ситуации вроде пугачёвского мятежа. Вместо того, чтобы казнить, обычно лишали состояния, либо отправляли на каторжные работы в Сибирь. Подобная практика способствовала укреплению авторитета российской власти и значительному смягчению нравов общества. Уголовная статистика того времени говорит о весьма невысоком уровне насильственных преступлений (убийств и грабежей) в Российской империи», — рассказал в беседе с RT Музафаров.

Казнь в порядке исключения

В XIX столетии смертная казнь вернулась в российское право, но такие приговоры по-прежнему исполняли редко по сравнению с Европой. Так, за 24 года правления императора Александра I было казнено всего 24 человека.

Как пишет в своей книге «Смертная казнь: за и против» исследователь Олег Шишов , большая часть исполненных приговоров была связана с Отечественной войной 1812 года, когда военно-полевые суды выносили приговоры за военные преступления.

Николай I, находивший на троне три десятилетия, утвердил смертный приговор лишь для 40 человек, пятеро из которых были государственными преступниками, организаторами и участниками восстания декабристов 1825 года.

Также по приговорам военных судов во время восстания 1830 года были казнены 262 польских мятежника. Об этом сообщается в книге Сергея Викторского «Против смертной казни». Однако историки здесь обращают внимание на то, что в это время в Польше шла настоящая война поляков с русскими, и мятежники не стеснялись, например, массово убивать местных жителей русского происхождения. При этом по российскому праву восстание поляков можно было трактовать как военный мятеж, за который полагалась смертная казнь.

Когда к высшей мере наказания приговорили «вольнодумцев»-петрашевцев, строивших планы по революционной пропаганде, Николай I заменил это решение довольно мягким наказанием. Милость императора так впечатлила будущего писателя Фёдора Достоевского , что он разочаровался в революционных идеях и впоследствии стал одним из столпов русской консервативной мысли.

«Император Павел Петрович, которого часто называют тираном, не подписал ни одного смертного приговора. При Александре I было казнено 24 человека — это были военнослужащие, осуждённые за преступления во время военных действий. После мятежа декабристов суд в строгом соответствии с законом приговорил к смертной казни 36 человек, но казнено было лишь пятеро», — отметил Музафаров.

От Александра II до наших дней

В 1845 году выходит «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», заменившее нормы Соборного уложения, действовавшие с 1649 года. Теперь смертная казнь применялась всего за два вида преступлений: государственные и карантинные (то есть совершённые во время эпидемий, что влекло риск распространения заболеваний). В то же время уголовное законодательство Великобритании в начале XIX века предусматривало смертную казнь за более чем 200 преступлений. Не отставали от англичан и другие страны Европы, где казнили даже детей и женщин.

После старта реформ Александра II в русском обществе начались большие перемены, что спровоцировало рост радикальных настроений и переход к тактике террора. Но даже несмотря на это, в России продолжали действовать достаточно гуманные законы. Как говорится в книге советского историка Николая Троицкого «Царизм под судом прогрессивной общественности», за время с 1866 по 1895 год суд рассматривал дела 1342 преступников, которых обвиняли в правонарушениях, предполагавших смертную казнь. Однако высшую меру наказания получили лишь 137 человек, а исполнено решение суда было только в отношении 44 преступников. В число казнённых попали убийцы императора Александра II.

Рост случаев смертной казни отмечается в последнее десятилетие правления Николая II , особенно в период длительных революционных беспорядков 1905—1907 годов. По данным «Статистического ежегодника России» за время с 1905 по 1913 годы был казнён 2981 человек.

«Только разгул революционного терроризма, начавшийся в 70-е годы XIX века, заставил власти вернуться к более частому применению смертной казни. К сожалению, другого способа убийцы-идеалисты не понимали», — считает Музафаров.

После Октябрьского переворота 1917 года большевики отменили смертную казнь и не использовали эту меру вплоть до февральского декрета 1918 года «Социалистическое отечество в опасности!».

Во время «красного террора» и в годы Гражданской войны казни широко применялись во внесудебном порядке. В 1922 году был принят Уголовный кодекс РСФСР, предусматривающий смертную казнь как высшую меру наказания.

В 20—30-е годы ХХ века число преступлений, за которые полагалась смерть, постоянно расширялся. В 1935 году была введена правовая норма, от которой ещё в XIX веке отказались в большинстве стран, — казнь несовершеннолетних. Во время Великой Отечественной войны смертные приговоры широко применялись как мера воздействия на коллаборационистов — их казнили через повешение. В 1947 году смертная казнь была отменена.

Однако уже через три года — на волне судебных процессов в последние годы сталинской власти — казнь восстановили. После этого она применялась вплоть до распада СССР. Но такого широкого использования «высшей меры» уже не было.

Конституция РФ, принятая в 1993 году, предусматривает смертную казнь в качестве исключительной меры наказания за ряд особо тяжких преступлений. Основной закон устанавливает норму, согласно которой вынесение смертного приговора возможно лишь при рассмотрении дела судом присяжных.

Однако в первой половине 1990-х высшая мера наказания стала использоваться относительно редко: при рассмотрении прошений о помиловании её всё чаще заменяли на пожизненное заключение. Следующим шагом в этом направлении стал указ президента РФ Бориса Ельцина от 16 мая 1996 года о поэтапном сокращении казней. 16 апреля 1997 года Россия подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. С этого момента в РФ действует мораторий на высшую меру.