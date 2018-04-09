Асхат Каюмов: «Выделенных денег на очистку Волги от нефтяных пятен хватит только на время ЧМ-2018»

Департамент Росприроднадзора по ПФО наблюдает за этим процессом с 2013 года. Не сразу удалось определить место, откуда выходят нефтепродукты. Теперь стало ясно: источник загрязнения — заброшенная Сромовская нефтебаза.

Предприятие по производству минеральных масел из нефти было организовано на этом месте в 1882 году. Но основные объекты простроили в советское время. Загрязнение грунта фиксировали уже при гидрологических исследованиях в 1975 и в 1989 годах. По сведениям заслуженного эколога Клары Новиковой, глубина поражения почвы — в среднем 40–60 м, но местами может доходить и до 90 м.

По мнению руководителя экоцентра «Дронт» Асхвтв Каюмова, ситуацию спровоцировало активное строительство в Бурнаковской низине. Экологи говорили об опасности еще в тот момент, когда меняли зонирование — Бурнаковка стала зоной смешанной функционально жилой застройки. Возможность строительства жилья по соседству с местом, куда сливали нефтяные отходы около 30 лет, обсуждали на всех уровнях. Был создана экспертная комиссия при главном федеральном инспекторе по ПФО.

Экологи настаивали на том, что жить в этих кварталах будет опасно для здоровья, что перед использованием этих участков земли их необходимо рекультивировать. Строители уверяли (застройщик — ООО «Жилстрой-НН», владелец — депутат Законодательного собрания Евгений Березин ), что намоют сверху песок, насыплют слой грунта — и этот пирог станет барьером для вредного воздействия. Однако с началом строительства в Бурнаковской низине появились разовые выбросы нефти.

— На нее надавили в этом месте. И она потихонечку начала выхлестываться. А сейчас там целый микрорайон вырос. И нефтепродукты постоянно выдавливаются в речку. Весной и осенью в паводок это будет более активно, потому что добавляются осадки, летом — поменьше, — пояснид корреспонденту NN.ru Асхат Каюмов . — Мы еще многие годы не расхлебаем ситуацию. А жителям Бурнаковской низины я очень сочувствую. Они оказались заложникам излишней жадности некоторых строительных корпораций.

Осенью прошлого года стало понятно, что процесс выдавливания нефтепродуктов в Волгу приобрел постоянный характер. Тогда забили тревогу и комитет по экологии заксобрания Нижегородской области , и региональное минэкологии и природных ресурсов, и департамент Росприроднадзора по ПФО.

Своими силами региону не справиться, выход — попасть в федеральные программы, тем более что Волга — федеральный объект. Минэкологии пытается включить проблему либо в программу по ликвидации накопленного экологического ущерба, либо в программу по оздоровлению Волги. Но по первой программе нижегородская область еще не выполнила работу по дзержинским объектам — «Белому морю» и «Черной дыре». А во второй программе, как сказал Каюмов, большая конкуренция и нехватка денег». Но экологи пытаются помочь правительству на своих площадках. На общественном совете в Росприроднадзоре, который состоится 18 апреля, они намерены поднять тему экологического благополучия Волги и попытаются включить Бурнаковскую низину в программу по оздоровлению реки через эту структуру.

Но даже если удастся в федеральную программу, бюджетных денег придется ждать не год и не два. Программу нужно сформировать, исследовать проблему и определить технологии ее ликвидации. Пройдут годы, которые нам всем нужно продержаться и сохранить Волгу.

Что касается влияния нефтепродуктов на качество питьевой воды, то тут нижегородцы могут быть спокойны. Водозабор Ново-Сормовской водопроводной станции находится на несколько километров выше по течению от того места, где зафиксировано появление нефтяных пятен. К тому же водопроводная вода проходит все этапы современной очистки.

Борчанам еще больше повезло. В 1985 году они перешли на артезианскую воду — водозабор находится на «Ивановском кордоне» в лесу. В «Кстовском водоканале» корреспондента NN.ru заверили, что следят за ситуацией.

— У нас все на контроле, проверяем. Пока на качестве воды это не сказалось, — сказал инженер-химик Ирина Ширяева , — Только что Роспотребнадзор приезжал, отбирали воду на анализ. Все в порядке.

Экологи подтверждают, что нефтепродукты — это органическое загрязнение и поддается очистке. Единственное — затраты водоканалов возрастут, а значит, в перспективе могут вырасти и цены за водоснабжение. А вот для реки это настоящая беда.

— Это постоянный источник отравления живой природы Волги. Под этим пятнами что происходит? Пленка толщиной в микроны, но она полностью изолирует воду от воздуха. Обмен кислородом между водой и воздухом не происходит. Живым организмам, которые обитают в толще воды, становится тяжело дышать. Они погибают от нехватки кислорода, — пояснил директор экоцентра «Дронт».

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов выделил из резервного фонда 4,5 млн рублей на срочную ликвидацию пятен нефтепродуктов на поверхности реки. Работы уже идут полным ходом. На воде устанавливают специальные ограждения, удерживающие нефтяную пленку.

— Боны работают следующим образом: их ставят, затем они с помощью течения поджимают нефтепродукты к берегу. После этого загрязнение собирают с помощью специальных сорбционных материалов, — рассказал начальник оперативной службы Верхневолжского отряда аварийно-спасательных и экологических ситуаций Дмитрий Катомкин.

Но экологи уверены, что этой суммы хватит на очень непродолжительное время. В действительности нужно на порядок, а то и на два, больше.

— 4,5 млн рублей им хватит на какие-нибудь сорбенты, которыми можно во время чемпионата мира посыпать эти пятна, чтобы они поглощались. И то не факт, эти сорбенты достаточно дорогие. Для решения проблемы нужны сотни миллионов, а я думаю, что и миллиарды, — предположил Асхат Каюмов.

Безусловно, действия мэрии экологи одобряют. Да и плавающие нефтяные пятна около стадиона — не лучшее зрелище для гостей и участников мундиаля. Главное, чтобы эта работа продолжилась и после чемпионата. И чтобы сил хватило на весь длинный период выбивания федеральных денег