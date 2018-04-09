Закон одинаков не для всех? Акционеры не могут получить документы завода

В Первомайске набирает обороты скандал вокруг АО «Транспневматика» — одного из ведущих машиностроительных предприятий страны. Акционеры, среди которых есть и петербуржцы, возмущены тем, что до сих пор не могут получить протоколы общих собраний акционеров и протоколы заседаний совета директоров, хотя арбитражный суд еще в прошлом году обязал директора предприятия сделать это. Судебные приставы провели проверку на заводе, однако руководство не смогло предоставить документы, сославшись на то, что бумаги уничтожены пожаром. Таким образом, проверить финансовую деятельность предприятия не получилось: на том проверка и закончилась. Истцы опасаются, что, если в ближайшее время не предпринять никаких мер, благосостояние жителей Первомайска и качество подвижного состава России будет поставлено под угрозу.

Где документы?

Хозяйственная деятельность одного из крупнейших машиностроительных заводов страны непрозрачна, утверждают акционеры АО «Транспневматика». Первые подозрения появились у них после того, как дирекция завода не предоставила им отчетных документов, связанных с финансовой деятельностью предприятия.

Один из акционеров, Владимир Рябов , уже несколько лет пытается добиться справедливости в суде, но никаких результатов его действия пока не принесли. Вместе с ним коллективные заявления с требованием о проверке документов на заводе много раз писали и другие акционеры, но каждый раз — безуспешно. По мнению акционеров, штат предприятия сильно раздут. Как рассказывает Рябов, все акционеры, кто высказывал руководству предприятия свои претензии по этому поводу, были смещены со своих должностей.

В октябре 2016 один из акционеров, Рустем Мещеров, написал очередное заявление в Следственный комитет . В нем Мещеров указывает на отсутствие финансовых документов завода. В частности, в своем заявлении акционер пишет о том, что руководство предприятия закупило станки и оборудование для завода из аффилированных фирм по завышенной на 40% цене, а также задолжало 13 миллионов рублей за акции дочернего предприятия «Вира».

«Вместе с тем, что огромные денежные средства выводятся с предприятия, от этого страдает и государство, — писал Мещеров в заявлении. — Так, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили предоставление налоговых преференций ОАО «Транспневматика». Предприятие сможет воспользоваться сниженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащую зачислению в областной бюджет. Льготы предоставляются на срок окупаемости проекта, согласно расчетам он составляет пять лет. Сумма государственной поддержки составит 1,9 млн руб., бюджетный эффект для консолидированного бюджета области — 5,9 млн руб.».

Арбитражный суд обязал генерального директора передать истцам необходимые корпоративные документы, однако решение суда не исполнено по сей день. В возбуждении уголовного дела Рябову отказано, сообщает «Российский вестник».

Судебные приставы провели проверку на предприятии, однако руководство завода не предоставило ряда важных документов, сославшись на то, что бумаги были утрачены в пожаре в архиве. На этом проверка и завершилась. «Поскольку указанные в исполнительном листе документы у должника отсутствуют, и должником приняты меры по восстановлению утраченных документов, однако восстановление их невозможно, в связи с их отсутствием, таким образом утрачена возможность исполнения должником требований исполнительного листа», — говорится в постановлении УФССП России по Нижегородской области. В числе утраченных документов — протокол собрания учредителей и все протоколы общих собраний участников общества.

Добиться справедливости

Акционеры настаивают на том, чтобы по результатам проверки было возбуждено уголовное дело, но все их повторные заявления не приносят никакого результата. Тем не менее, они готовы идти до конца в суде.

Истцы опасаются, что политика руководства предприятия может привести к развалу крупнейшего завода, основанном еще в XIX веке сыном русского писателя и историка Карамзина. Под угрозой может оказаться производство трамвайных и других моторных вагонов, частей железнодорожных локомотивов, трамвайных путей и путевого оборудования.