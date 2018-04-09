Орбан удержал власть в Венгрии

Венгерская правящая партия «Фидес» одержала очередную победу на парламентских выборах. Теперь 54-летний Виктор Орбан сможет остаться главой правительства Венгрии на третий срок. На Западе премьера считают союзником Москвы

О ходе и результатах венгенских выборов рассказывает наблюдавший за ними блогер, член совета движения «Голос» Роман Удот:

Роман Удот блогер, член совета движения «Голос» «Комиссии были доброжелательные, практически все нам показывали, рассказывали. Очень приятно было, что пожилые помнят русский язык, молодые — английский, так что у нас проблем с общением не было также. Действительно люди стояли в очереди, и в самом Будапеште утром люди стояли в очередях порядка 100 метров и больше. В маленьких городках, куда мы тоже попали, тоже видели очереди, и люди опять-таки стояли. Многие говорили, что хочется поменять власть, что они впервые за трое последних выборов пришли. Вот это была одна из самых интересных вещей, но когда результаты были опубликованы, особой сенсации не произошло. Правящая партия удержала практически столько же мест, сколько было. У них было 131 место, стало 133, практически конституционное большинство. Партийный состав расширился, у них теперь пять партий, было три. Ночью, где-то в два часа мне поступило сообщение о том, что одна из площадей была перекрыта протестующей молодежью. Видимо, связано с тем, что партия власти удержалась, а были какие-то надежды на изменения. Очень интересно отношение было к нам, как к русским. Мы не видим никакой враждебности, некоторые избиратели подвозили нас до избирательных участков и они же рассказывали уже более-менее внутренние дела, что у них тоже бывают фальсификации. То, что у нас называется „карусель“, в Македонии „болгарский поезд“. Но наши информаторы утверждали, что это практикуется в деревнях, где людям все равно, за кого они проголосуют. Да и мы знаем, что по сельским и по маленьким городкам правящая партия получила хороший результат и высокую явку. Насколько там честно, мы не знаем, говорить невозможно, но какие-то фальсификационные технологии у них все-таки существуют. Это уже надо им разбираться, мы с высоты птичьего полета многое не можем разглядеть».