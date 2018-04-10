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Патриарх Кирилл и глава Минкультуры открыли после реставрации храм, где венчался Шаляпин
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Патриарх Кирилл и глава Минкультуры открыли после реставрации храм, где венчался Шаляпин 

ТАСС 50 минут назад
Фото: РИАМО
ГАГИНО /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Храмовый комплекс в селе Гагино Сергиево-Посадского района Московской области открылся после реставрации. В церемонии приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр культуры РФ, председатель попечительского совета по восстановлению храмового комплекса Владимир Мединский, губернатор региона Андрей Воробьев, передает корреспондент ТАСС.
"Я хотел бы выразить сердечную благодарность Владимиру Ростиславовичу (Мединскому) за тот труд, который он провел. Речь идет о восстановлении из забвения двух замечательных храмов, которые были местом духовной жизни для многих, в том числе выдающегося представителя нашей отечественной культуры Шаляпина", — сказал он.
"Можно понять, почему эти люди селились в таких местах, потому что дивные пейзажи Подмосковья, которые душу успокаивают, которые образом своим помогают понять, что такое гармония. А музыкант не может не понимать, что такое гармония. И то, что здесь восстановили храм, означает, что это место будет притягательным для туристов", — добавил патриарх Кирилл.
Каменный храм в честь Всемилостивого Спаса был построен во второй половине ХVIII века, Казанский храм появился в 1845 году. Так в селе Гагино появился архитектурный комплекс из двух храмов — в стиле барокко и в стиле позднего классицизма. В Казанском храме 27 июля 1898 года русский певец Федор Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Торнаги.
В советское время церковные здания были сильно разрушены. Спасский храм использовался в качестве склада для химических удобрений, а к началу 1990-х сохранились только остатки его стен. Казанский храм был разобран на кирпич, осталась лишь ротонда алтаря. В 2013 году под патронатом Министерства культуры России в храмовом комплексе села Гагино начали проводиться ремонтно-реставрационные работы.
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