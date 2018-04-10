Патриарх Кирилл и глава Минкультуры открыли после реставрации храм, где венчался Шаляпин

"Я хотел бы выразить сердечную благодарность Владимиру Ростиславовичу (Мединскому) за тот труд, который он провел. Речь идет о восстановлении из забвения двух замечательных храмов, которые были местом духовной жизни для многих, в том числе выдающегося представителя нашей отечественной культуры Шаляпина ", — сказал он.

"Можно понять, почему эти люди селились в таких местах, потому что дивные пейзажи Подмосковья, которые душу успокаивают, которые образом своим помогают понять, что такое гармония. А музыкант не может не понимать, что такое гармония. И то, что здесь восстановили храм, означает, что это место будет притягательным для туристов", — добавил патриарх Кирилл.

Каменный храм в честь Всемилостивого Спаса был построен во второй половине ХVIII века, Казанский храм появился в 1845 году. Так в селе Гагино появился архитектурный комплекс из двух храмов — в стиле барокко и в стиле позднего классицизма. В Казанском храме 27 июля 1898 года русский певец Федор Шаляпин венчался с итальянской балериной Иолой Торнаги.