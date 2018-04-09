Германия будет добиваться признания Грузии и Армении «безопасными странами»

Число ходатайств от граждан Грузии и Армении высоко, однако положительные решения выносятся лишь по очень немногим из них, сообщил госсекретарь в министерстве внутренних дел Штефан Майер в опубликованном 9 апреля интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям медиагруппы Funke.

Таким образом эти страны подпадают под правило, закрепленное в коалиционном договоре, указал он. «Признание Грузии „безопасной страной“ я считаю вполне уместным, тем более что грузинское правительство это безоговорочно поддерживает», — отметил Майер, указав также на право грузин на безвизовый въезд в ЕС

По данным Федерального ведомство по делам миграции и беженцев, в 2017 году ходатайства на получение убежища подали 3 тыс. 462 гражданина Грузии и 3 тыс. 857 граждан Армении, передает Deutsche Welle

В начале 2018 года перед созданием нынешней правительственной коалиции ее участники — консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы — договорились внести в список «безопасных стран», депортация в которые допускается по упрощенной быстрой процедуре, Алжир, Марокко и Тунис. Кроме того, в этот список попадают все прочие страны, если доля их граждан, получающих в Германии убежище, не превышает 5% от общего числа подающих заявление.