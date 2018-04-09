В Калининграде скончался заслуженный эколог России Феликс Алексеев 

Печальное известие сообщила председатель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева.
Феликс Евгеньевич 5 апреля отметил 80-летие.
Много лет проработал в Атлантическом НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АтлантНИРО). В его активе — около 50 опубликованных научных работ. На протяжении 25 лет (1977-2002 гг.) вел ежемесячную авторскую научно-популярную и публицистическую программу на местном телевидении «Природа и мы».
В 2006 году был избран депутатом Калининградской областной Думы.