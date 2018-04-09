Эксперт-финансист объяснил падение рубля

Напомним, курс евро составил 72 рубля, курс доллара — 58,7 рубля.

«Можно ожидать дальнейшего падения курса рубля. Во-первых, очень серьезно накаляется геополитическая обстановка. Новые санкции, которые бьют по нашим компаниям, в частности по «Русалу» , по иным бизнесменам. Соответственно, никто не застрахован от того, что завтра будут введены санкции против каких-то персоналий. «Русал» является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет. Естественно, это все отражается и на экономической ситуации в стране», — сообщила Кокорева.

По словам эксперта, если рост доллара может оказаться под вопросом, то евро будет однозначно расти.

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