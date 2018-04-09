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Эксперт-финансист объяснил падение рубля
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Эксперт-финансист объяснил падение рубля 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказала заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева «Известиям», сложные отношение между Россией и США с Евросоюзом могут поспособствовать падению рубля.
Напомним, курс евро составил 72 рубля, курс доллара — 58,7 рубля.
«Можно ожидать дальнейшего падения курса рубля. Во-первых, очень серьезно накаляется геополитическая обстановка. Новые санкции, которые бьют по нашим компаниям, в частности по «Русалу», по иным бизнесменам. Соответственно, никто не застрахован от того, что завтра будут введены санкции против каких-то персоналий. «Русал» является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет. Естественно, это все отражается и на экономической ситуации в стране», — сообщила Кокорева.
По словам эксперта, если рост доллара может оказаться под вопросом, то евро будет однозначно расти.
Ранее «ФедералПресс» обсудил курс рубля с аналитиком «Альпари» Анной Бодровой.
Фото: pixabay.com
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