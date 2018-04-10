Моральные доводы в пользу антироссийских санкций

В пятницу Министерство финансов объявило о введении санкций против 24 россиян и 14 российских компаний. За последний месяц это уже третий раунд антироссийских санкций. 15 марта администрация Трампа ввела санкции против физических и юридических лиц, названных спецпрокурором Мюллером агентами вмешательства в выборы. Спустя полторы недели США выдворили 60 российских дипломатов и закрыли российское консульство в Сиэтле. Каждый из трех последних президентов, придя к власти, обещал улучшить отношения с Россией , но они лишь еще больше ухудшались. Однако ярче всего контраст между заявленными намерениями и реальностью у администрации Трампа. Когда-то Дональд Трамп обещал наладить «великолепные отношения» с Россией, но сегодня российско-американские отношения опустились едва ли не до самой низкой отметки со времен холодной войны.

Традиционно санкции против России существуют в нескольких разных категориях, и каждая из них отражает свою теорию о России и о мире в целом. Одна такая категория — это высылка дипломатов. Около 30 стран выдворили российских представителей в качестве ответа на предполагаемое отравление в Британии нервно-паралитическим веществом бывшего российского шпиона и его дочери. Эти выдворения представляют в качестве символических карательных жестов и оборонительной меры. На этой неделе Герберт Макмастер , в последний раз появившийся на публике в качестве советника по национальной безопасности, заявил, что западный образ жизни подвергся нападению, и что высылка дипломатов стала мерой по его спасению. Выдворения это давний прием в российско-американских отношениях, и наверное, они в какой-то степени эффективны, потому что определенно могут нарушить работу шпионов из посольства. Но как оборонительная мера они неточны. Почему надо было закрывать консульство в Сэтле, а не в Хьюстоне? Кремль в ответ наглядно продемонстрировал случайность своего выбора, проведя в Твиттере опрос о том, какое из американских консульств в России надо закрыть. Российские твиттериане выбрали Санкт-Петербург . Из-за этого, а также из-за высылки 60 американских дипломатов из России — в дополнение к нескольким сотням, выдворенным прошлым летом, простым россиянам будет очень сложно получать американские визы. Кроме того, замедлится повседневная дипломатическая работа — и это в момент, когда обе страны заявляют о своей заинтересованности в улучшении отношений.

Вторая категория санкций относится к торгово-экономическим отношениям. Их можно разделить на стратегические и карательные. Администрация Обамы ввела обширные санкции в ответ на российское вторжение на Украину и назвала их стратегическими мерами, цель которых — заставить Владимира Путина изменить свое поведение. Между тем, новый советник по национальной безопасности Джон Болтон недвусмысленно указал на то, что в санкциях он видит наказание. И в Твиттере, и перед аудиторией он говорил о необходимости заставить Россию расплачиваться за свое «неприемлемое поведение». Эпоха Обамы и эпоха Трампа кажутся совершенно разными, но и в то, и в другое время США исходили из патерналистского предположения о том, что Россию методами принуждения или запугивания можно заставить вести себя иначе. Но доказательств этому нет никаких: российская реакция на санкции — это неизменно либо безразличие, либо ответные санкции, которые приводят к еще большим страданиям и невзгодам российского населения. Даже сама идея о том, что экономические трудности подрывают власть Путина, является ошибочной. Трудные времена хороши для самовластия, а Путин мастерски использует экономическое недовольство, укрепляя базу своей народной поддержки.

Третью категорию санкций в политических кругах называют «умными» санкциями. (Болтон стойкий противник такого рода санкций.) Они основываются на более тонком мировоззрении, и их сторонники видят в путинизме ту систему, которую можно ослабить изнутри. Одна из теорий «умных» санкций исходит из того, что если на российскую элиту достаточно сильно надавить, она взбунтуется против Путина. Но эта теория свидетельствует о полном непонимании того, как функционирует путинское мафиозное государство. Путин — патриарх, находящийся в центре клана, где каждый член зависит от него, так как имеет благодаря ему деньги и личную безопасность. Это не те условия, в которых может зародиться бунт. Но точечные санкции на самом деле подрывают власть Путина как единственный источник благосостояния элиты, ибо они направлены против его статуса патриарха.

Насколько эффективны будут эти целенаправленные санкции? Те люди, которые ожидают, что они изменят поведение Путина, наверняка будут разочарованы. Вопрос о том, ослабят ли они власть Путина в отдаленной перспективе, намного сложнее, и найти на него ответ вряд ли возможно. Но вместо того, чтобы говорить о стратегии или о наказании, американским официальным лицам лучше вернуться к тому мышлению, которое очень нравилось республиканцам: к внешней политике, основанной на ценностях. Российский режим совершает политические убийства, ведет войны, нарушает нормы международного права и законы других стран по всему миру и вполне успешно втягивает в свои преступления страны Запада, используя их финансовые сети и увеличивая их зависимость (в первую очередь, речь идет о странах Европы) от экспорта своей нефти и газа. Санкции надо считать оправданными не из-за того, что они стратегически эффективны или «умны», а из-за того, что с моральной точки зрения причастность к поддержке путинизма ужасна и отвратительна.