Монтаж фан-зоны FIFA на Воробьевых горах начнется 10 мая

Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте госзакупок.

В них указано, что заказчик работ ГБУ «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» департамента спорта и туризма Москвы » объявило конкурс на оказание услуги по организации и проведению спортивного праздника «Фестиваль болельщиков FIFA» в части монтажа, технического обслуживания и демонтажа временной инфраструктуры в рамках проведения ЧМ-2018.

Из документов следует, что монтаж стартует 10 мая, а демонтаж — на следующий день после окончания чемпионата. Работы должны завершиться к 24 июля.

На территории фан-зоны будут установлены семь экранов для трансляции матчей. Площадь основного экрана составит не менее 110 кв. м, остальных экранов — не менее 36 кв. м. Кроме того, как следует из техзадания, исполнитель смонтирует декорации и указатели, оборудует территорию велопарковками, установит киоски для зарядки гаджетов. Там также будут работать пункты общественного питания, офисы FIFA, медицинский центр, медиацентр и другие объекты.