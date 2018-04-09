Генпрокуратура рассказала, как Березовский получил статус беженца в Британии 

Великобритания дала Борису Березовскому статус беженца, несмотря на отсутствие доказательств якобы готовящегося на него покушения. Об этом заявил советник генерального прокурора России Николай Атмоньев, передаёт РИА «Новости».
Он отметил, что по результатам расследования представитель британского МВД Хезел Блирз сделала официальное заявление о прекращении расследования в связи с отсутствием объективных доказательств покушения на жизнь Березовского летом 2003 года.
Однако МИД Британии принял решение о предоставлении Березовскому статуса беженца. На этом основании британское ведомство отказало в его выдаче по запросу Генпрокуратуры России.