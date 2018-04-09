В Генпрокуратуре РФ рассказали об инсценировке покушения на Бориса Березовского

По сообщениям российского надзорного ведомства, РФ неоднократно просила Британию предоставить данные о мотивах предоставления убежища Березовскому , однако ответа не получила.

Покушение на Бориса Березовского в 2003 г было инсценировано. Такое заявление сделали в Генеральной прокуратуре РФ

В надзорном ведомстве добавили, что Москва неоднократно просила Лондон предоставить данные о мотивах предоставления убежища Березовскому, однако ответа не получила.

По сообщениям Генпрокуратуры России, люди из окружения Бориса Березовского любыми путями пытались получить убежище в Великобритании , чтобы избежать преследования в РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Березовский и Литвиненко пытались склонить выходца из Казахстана Терлюка дать ложные показания о подготовке России покушения на Березовского.

«Выходец из Казахстана Терлюк при допросах в Британии отверг причастность российских спецслужб к покушению на Березовского», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Кроме того, как рассказали в российском надзорном ведомстве, МВД Великобритании дало Березовскому статус беженца, несмотря на то, что не нашло доказательств якобы готовящегося на него покушения.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что Лондон отказывается выдать по запросу Москвы 60 человек, из которых 55 предоставлен статус беженца или убежище.