Великая Пасха: как звездные семьи отметили светлый праздник 

Фото: Instagram@natasupernova

Неважно, в какой стране ты живешь, праздник Пасхи — особенное время, когда в нарядном платье с плетеными корзинками в руках вместе со всеми родными отправляешься в храм. По крайней мере, такой «сценарий» праздника был у супермодели Натальи Водяновой. Вместе с детьми и возлюбленным Антуаном Арно она посетила один из православных храмов в Париже. Христос Воскресе! 🙏🏻💖 Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 8 Апр 2018 в 3:55 PDT В своем «Инстаграме» Наталья показала угощенья, которые присутствовали на их праздничном столе: разноцветные куриные яйца, декорированные в соответствии с художественными вкусами детей, матрешки из белого и молочного шоколада. Parenthood lesson 101: when your kids show too much love, they probably want something 😂🐰🍫🍫🍫🍫. Когда я в детстве спрашивала мою маму так ласково, ласково «Маааааам, ты меня любишь?» то она спрашивала в ответ «Что ты хочешь?»Мне до моей мамы далеко😜😅👩👧💝🤣 Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 8 Апр 2018 в 7:14 PDT Кроме того, супермодель разместила милое фото со своей дочерью Невой. Для похода в храм мама и дочь выбрали романтичные платья с цветами и одинаковые прозрачные косынки. «Идиллия», — комментировали подписчики. «Летидор» с этим полностью согласен! Семья Макарских