Великая Пасха: как звездные семьи отметили светлый праздник

Для кого-то понедельник — день тяжелый, а для «Летидора» — радостный. Мы исследовали «Инстаграмы» звездных семей, чтобы посмотреть, как они провели праздничные выходные. Кто-то всей семьей красил яйца, кто-то месил тесто для куличей, кто-то готовил пасху, а кто-то… уплетал все эти вкусности за обе щеки. Хотите повторить подвиг знаменитостей? Вперед! Для празднования Пасхи у вас есть еще аж 40 дней! Семья Натальи Водяновой

Фото: Instagram@natasupernova

Неважно, в какой стране ты живешь, праздник Пасхи — особенное время, когда в нарядном платье с плетеными корзинками в руках вместе со всеми родными отправляешься в храм. По крайней мере, такой «сценарий» праздника был у супермодели Натальи Водяновой. Вместе с детьми и возлюбленным Антуаном Арно она посетила один из православных храмов в Париже. Христос Воскресе! 🙏🏻💖 Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 8 Апр 2018 в 3:55 PDT В своем «Инстаграме» Наталья показала угощенья, которые присутствовали на их праздничном столе: разноцветные куриные яйца, декорированные в соответствии с художественными вкусами детей, матрешки из белого и молочного шоколада. Parenthood lesson 101: when your kids show too much love, they probably want something 😂🐰🍫🍫🍫🍫. Когда я в детстве спрашивала мою маму так ласково, ласково «Маааааам, ты меня любишь?» то она спрашивала в ответ «Что ты хочешь?»Мне до моей мамы далеко😜😅👩👧💝🤣 Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 8 Апр 2018 в 7:14 PDT Кроме того, супермодель разместила милое фото со своей дочерью Невой. Для похода в храм мама и дочь выбрали романтичные платья с цветами и одинаковые прозрачные косынки. «Идиллия», — комментировали подписчики. «Летидор» с этим полностью согласен! Семья Макарских

Фото: Instagram@makarskie

Звездная семья подошла к подготовке к Пасхе со всей ответственностью. В Чистый четверг Антон Макарский отправился с утра в храм, а его жена Виктория — в баню! С Чистым Четвергом! Пока муж в Храме, жена с утра в бане:) Потом поменяемся:) Южане, мы тоже солнечные ванны принимаем, но только в сугробах, снег у нас в Сергиевом Посаде до июня, а загорать хочется:))) А потом так приятно в прорубь окунуться, раз 5, не больше… #банька #чистыйчетверг #веники #жгиморозова #баня #Сергиевград #Сергиев_посад #вбане #викториямакарская #маминдень Публикация от Makarskie Anton & Viktoria (@makarskie) 5 Апр 2018 в 2:25 PDT Сомневаться не приходится, что вечером этого же дня супруги вместе с детьми Машей и Ваней вместе покрасили яйца и испекли куличи. Кстати, к декорированию яиц семья Макарских подошла весьма креативно.

Мы сделали вот что: взяли понравившиеся красивые салфеточки, сняли с изнанки второй белый слой, намешали из крахмала клейстер и наклеили верхний тоненький слой салфетки на варёные яйца. Но это, конечно же, просто для развития мелкой моторики и творческого мышления:))) Мы-то с вами точно знаем, что нет ничего вкуснее Пасхального яйца, сваренного в луковой шелухе и соли:)))

написала Виктория в своем «Инстаграме».

Фото: Instagram@maxgalkinru

Креативно к процессу окрашивания яиц подошли и в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина . Судя по видео, которое разместила в своем «Инстаграме» Алла Борисовна, для декорирования яиц Лиза и Гарри выбрали термоэтикетки с забавными курочками, а также бусины и стразы разного размера. Страстная пятница. Красим Пасхальные яйца. Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 6 Апр 2018 в 12:11 PDT Для традиционного фото с пасхальными корзинками (а в них чего только не было — и фарфоровые ангелочки, и шоколадные зайцы, и куличи с зеленой глазурью) Лиза и Гарри надели наряды в красной гамме. Христос Воскресе!#ЛизаГалкина Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 8 Апр 2018 в 12:45 PDT Не обошелся праздник и без песен. Поздравляя своих подписчиков со Светлым праздником Пасхи, Алла Борисовна опубликовала видео, где маленькая Лиза напевает песенку про разноцветные яйца и ароматные куличи. Семья Татьяны Навки

Фото: Instagram@tatiana_navka

Татьяна Навка не стала размещать в своем «Инстаграме» кадры и видео подготовительного этапа праздника. Титулованная фигуристка решила порадовать своих подписчиков «итоговым» пасхальным фото. На фото дочь Татьяны и Дмитрия Пескова находится в храме. По всей видимости, девочка сопровождала своих родителей на церемонии по освещению праздничных угощений. «Какой Ангелочек🙏🏼🙏🏼🙏🏼», «На Алёнку похожа с шоколадки, милая», «Девчонка хороша!👼🍎🌹», — не скупились на комплименты поклонники звездной семьи. Публикация от самая веселая из депрессивных (@stpellegrino) 6 Апр 2018 в 10:29 PDT А вот падчерица Татьяны Навки — дочь Дмитрия Пескова от второго брака — разместила в своем «Инстаграме» семейное фото. На нем Лиза вместе со своим братом Дени заняты самым что ни на есть ответственным делом — красят пасхальные яйца. Семья Мерзликиных

Фото: Instagram@merzlikina2006

В «Инстаграме» супруги известного актера каждый день страстной недели появлялся пост с цитатами из Библии, с высказываниями Старцев. Публикация от Анна Мерзликина (@merzlikina2006) 6 Апр 2018 в 3:42 PDT Не удивительно, что в пятницу Анна опубликовала фото из храма, куда она отправилась вместе с детьми. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! С Праздником! #пасха#воскресение #алтарь #храм #православие #праздник #благовещение #алтарник #грусть #христосвоскресе #сегодня #мы #счастье #славабогузавсё #славабогу #вера #вместе #радость #слезы #фото Публикация от Мерзликин Андрей 🎬 (@merzlikinandrey) 7 Апр 2018 в 6:31 PDT В субботу днем семья в полном составе осветила пасхальные угощения (куличи, печенье, украшенное глазурью, яйца), а в этот же день вечером в «Инстаграме» известного многодетного отца появилось видео с пасхальной службы. Семья Дибровых

Фото: Instagram@polinadibrova

Помня, как Полина Диброва всегда готовится к праздникам своих любимых мужчин (а она и развлекательные программы продумывает, и собственноручно торты печет), «Летидор» даже не сомневался, что на Пасху супруга известного телеведущего и многодетная мама придумает что-нибудь эдакое. Традиция нашей семьи — украшение с мальчиками Пасхальных Куличей. Даже после трехчасового МК в клубе, который я взялась провести самостоятельно сегодня 🤦🏼♀️ Мама обещала детям — Мама сделала 🙌🏻 Малыши ждут Чистый Четверг с нетерпением, время, когда можно стащить лакомство и положить его прямиком в рот 🔥 Для детских куличей выбираю их любимые 🍫 сладости 🐣 Кстати, все детство, в Ростове, называли это чудо пасками, слово кулич вообще не было в ходу. А у вас в семье как? Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 5 Апр 2018 в 2:50 PDT В Чистый четверг в «Инстаграме» Полины появилось видео, как она вместе с тремя сыновьями занимается подготовкой к праздничному столу — все вместе они красили яйца и украшали глазурью куличи. Дорогие наши друзья! Поздравляем с Благовещением Пресвятой Богородицы! Мира и добра вашим семьям 🙏🏻 Мы с пасхальными гномами освятили наши пасочки в Храме Дарьино 💐 Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 7 Апр 2018 в 4:38 PDT В субботу, в Благовещенье звездная семья отправилась в храм в Дарьино, где были освещены их праздничные лакомства. Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova) 8 Апр 2018 в 12:55 PDT А на воскресенье у звездной мамы были запланированы грандиозные планы. Помимо шикарного пасхального завтрака Полина организовала благотворительный праздник «Веселая Барахолка», где собирались вещи и игрушки в поддержку Марфо-Мариинской Обители.

Сегодня большой день. Много добрых и тёплых слов произнёс каждый. Сегодня все чуть добрее, чуть внимательнее друг к другу. Важно, когда есть этот день, способный объединить.

«А в завершении хочу поблагодарить людей, которые поддержали мою идею помочь детишкам. Прежде всего — гостьи нашего праздника «Веселая Барахолка». Милые, красивые мамочки, спасибо за вашу помощь, собранные средства и вещи на этой неделе найдут своих счастливых обладателей. Мне безумно приятно, что наши с вами дети стали полноправными участниками акции и поделились своими любимыми игрушками»,

написала в своем аккаунте Полина Диброва.

Фото: Instagram@uliaveronika

В этом году Пасха у Юлии Проскуряковой , Игоря Николаева и их дочери Вероники получилась особенно радостная и счастливая. И дело не только в том, что накануне великого праздника семья в полном составе побывала в одном из подмосковных храмов. Приехала мама, привезла кулич, яйца и творожную Пасху! Нике всё понравилось! Нам тоже!) С ПРАЗДНИКОМ! МИРА ВАШИМ СЕМЬЯМ! #игорьниколаев @uliaveronika #никаниколаева #верониканиколаева #бабушкасвета #мама #пасхахристова #светлананиколаева Публикация от Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) 8 Апр 2018 в 3:57 PDT Настоящий подарок для звездной семьи преподнесла мама Игоря Николаева. Светлана Митрофановна приехала в гости к молодым родителям! Что может быть лучше, чем Пасха в кругу самых близких людей? Семья Яны Рудковской

Фото: Instagram@rudkovskayaofficial

Свою рубрику «Завтраки» Яна Рудковская ведет каждый день вне зависимости от того, будни на календаре или праздники. А если дело касается Пасхи, то ее «Инстаграм» наполняется особенно красочными фотографиями и видео. Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 7 Апр 2018 в 1:03 PDT Тюльпаны нежного пудрового цвета, анемоны, ландыши… И все эта цветочная роскошь дополнена золотистыми яйцами и шикарным куличом. Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 7 Апр 2018 в 5:39 PDT Кстати, особо внимательные поклонники наверняка увидели, что у Саши в руках не обычный заяц, а именной! На ушке игрушки вышиты инициалы юного фигуриста. Семья Тутты Ларсен

Фото: Instagram@larsentut

Мимо многодетной мамы Тутты Ларсен процесс подготовки к Пасхе также не прошел. В завершении рабочей недели семья известной телеведущей собралась дома, чтобы всем вместе покрасить пасхальные яйца. Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) 6 Апр 2018 в 1:52 PDT Тутта поделилась с подписчиками своего «Инстаграма» воспоминаниями прошлого года. Оказывается, в прошлый раз процесс окраски яиц у звездной семьи был омрачен чрезвычайным происшествием с маленьким Ваней.

Ваня хлебнул 9% уксуса, вызывали скорую, но слава Богу обошлось. Раствор был слабый, вообще без последствий, а врач нас научил, что в таких случаях надо пить не воду, а молоко или растительное масло и ни в коем случае рельзя провоцировать рвоту. Но страху натерпелись, конечно. А в этом году вон Ваня уже какой взрослый и самостоятельный,

написала телеведущая.

Ваня чемпион! 😂😂😂 (яйцо цесарки не бьется!) #нирваня#ларсикинапразднике#нашвоскресныйдень#пасха#малышиларсен Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut) 8 Апр 2018 в 7:02 PDT Кстати, для Вани родные приготовили пасхальный сюрприз. Как рассказала Тутта в одном из своих постов, ее муж специально для сына приобрел одно яйцо цесарки, скорлупа у которого прочнее, чем у куриного яйца. Так что прогнозы «Летидора» относительно победителя воскресной битвы яйцами оправдались — Ваня выиграл! Варвара с семьей

Фото: Instagram@varvaramusic

Четверг получился в буквальном смысле чистым не только у семьи Виктории и Антона Макарских. Певица Варвара с дочерью Варварой также отправились в русскую баню, чтобы хорошенько попариться с вениками. С Праздником Благовещения! Душа радуется, когда слышу наши деревенские колокола. Всем хороших и добрых вестей, здоровья и счастья! Публикация от Varvara (@varvaramusic) 7 Апр 2018 в 3:53 PDT В субботу певица с семьей отправилась в храм, а в воскресенье в ее «Инстаграме» появилось видеопоздравление для всех подписчиков. Христос Воскресе! Со Светлым Праздником Пасхи! Публикация от Varvara (@varvaramusic) 7 Апр 2018 в 10:46 PDT Всем вам здоровья, добра, счастья, любви. Пусть в ваших семьях царит доброта,

пожелала Варвара.

Фото: Instagram@rudkovskayaofficial Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!