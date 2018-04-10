Космонавт-испытатель из центра подготовки им. Ю. Гагарина приедет на Алтай 

Космонавт-испытатель Сергей Корсаков, представитель научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, приедет в Алтайский край на мероприятия в честь Дня космонавтики.
С 12 по 14 апреля в селе Полковниково пройдет фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная», испытательный центр выступит партнером мероприятия впервые. Сергей Корсаков встретится со школьниками, проведет автограф-сессию.
12 апреля в Полковниково откроется выставка детского технического творчества, ребята из Косихинского района, Бийска и Новоалтайска представят там модели авиационной и ракетно-космической техники. На территории музея запустят некоторые из них. В этот же день пройдет художественно-публицистическая программа «Алтайский край — дорога в космос», а 13 апреля запланирована молодежная конференция «Молодежь Алтая — космосу».
Также с 12 по 14 апреля в поезде «Восток» сообщением Барнаул — Бийск будут показывать документальные фильмы о космосе, представленные музеем. 13 апреля для пассажиров проведут викторину с главным призом — тюбиком космической еды.