Генпрокуратура считает, что Литвиненко мог дать показания против Березовского

Александр Литвиненко перед своей гибелью мог дать показания против Бориса Березовского . Об этом сообщил на брифинге в понедельник советник генерального прокурора РФ Николай Атмоньев, передает ТАСС.

«В ходе следствия было установлено у нас, что к ноябрю 2006 года, когда Литвиненко погиб, у него существенно испортились отношения с Березовским. Литвиненко мог дать изобличающие его показания», — сказал он, отметив, что гибель Литвиненко могла быть использована как новый повод для очередной антироссийской кампании.

По словам Атмоньева, Борис Березовский был больше всех заинтересован в ликвидации Александра Литвиненко, о чем свидетельствуют радиоактивные следы в его офисе.

«Согласно выводам прокурора Реддера, наибольшее заражение, я подчеркиваю, исходя из данных, которые предоставили Германии в британской полиции, максимальная степень радиационного заражения была обнаружена в лондонском офисе Березовского, а также в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы », — сказал он на брифинге.

Согласно информации немецкой стороны, Литвиненко встречался с гражданином Скарамеллой 1 ноября, еще до встречи с россиянами Андреем Луговым Дмитрием Ковтуном . «То есть заражение Лугового могло произойти либо в офисе Березовского, и, как мы считаем, а мы имеем все основания утверждать, что на тот момент в ликвидации Литвиненко был наиболее заинтересован Березовский», — отметил Атмоньев.

Также, как сообщил советник генерального прокурора, Великобритания отказала в государственной защите свидетелей по делу Бориса Березовского и рекомендовала России решить этот вопрос через Интерпол

МВД Великобритании направило в Генпрокуратуру России письмо, в котором отказало в организации государственной защиты свидетелей по делу в отношении Березовского, сославшись на то, что защита свидетелей якобы выходит за рамки оказания взаимной правовой помощи, предусмотренной положениями Европейской конвенции 1959 года, и рекомендовало решать данный вопрос через Интерпол», — сказал Атмоньев.

Российская сторона до сих пор так и не получила документов от Великобритании о смерти бизнесмена Бориса Березовского и ее причинах. Об этом сообщил замгенпрокурора Саак Карапетян.

«Российские власти на протяжении года с момента смерти Березововского добивались от британских властей документов, подтверждающих факт и причины смерти Березовского. Однако по сей день этого документа мы не получили, несмотря на обязательства Великобритании по Конвенции об оказании правовой помощи», — сказал замгенпрокурора.

Карапетян обратил внимание, что как только Березовский собрался, как следует из прессы и его заявлений, вернуться в Россию, в этот момент происходит факт его смерти. «Кому это было выгодно, чтобы Березовский не уезжал в Россию, не разглашал закрытую информацию, которой он обладал. Очевидно, что в первую очередь британским властям», — сказал Карапетян.

Борис Березовский, объявленный Россией в розыск с апреля 1999 года, был найден мертвым в ванной комнате своего загородного дома в городе Аскотт неподалеку от Лондона 23 марта 2013 года. По официально неподтвержденной версии, бизнесмен мог покончить жизнь самоубийством.