Талые воды с фекалиями затопили посёлок в Ленинском районе Челябинска

Талые воды вместе с канализационными стоками подтопили частные подворья в челябинском посёлке Самстрой, сообщили «АиФ-Челябинск» активисты правозащитной организации «Защитный патруль».

Дома и приусадебные участки на улице Безымянной в Ленинском районе остаются затопленными нечистотами вторые сутки. Причиной этого стала неисправная ливневая канализация. Некоторые горожане пытаются откачать воду самостоятельно, при этом перебрасывая шланги во двор к соседям.

Отметим, что общественники забили тревогу ещё в феврале. Однако власти не предприняли никаких мер. Оказалось, что «ливнёвка» полностью отсутствует в посёлке, а для её восстановления понадобится реконструкция улиц. «Предстоит заменить щебёночное покрытие дорог на асфальтобетон, перенести опоры наружного освещения и электропередач, воздушные и подземные теплотрассы, газопровод и даже бытовые выгребные ямы», — отмечают в «Гражданском патруле». Добавим, что построить систему водоотведения для обеспечения отвода дождевых и талых вод с территорий индивидуальной жилой застройки Ленинского района от чиновников также требует прокуратура.