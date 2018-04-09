Глава SNCF: каждый день стачки железнодорожников Франции обходится в 20 млн евро

ПАРИЖ, 9 апреля. / ТАСС /. Национальная компания французских железных дорог (SNCF) теряет ежедневно 20 млн евро из-за забастовки железнодорожников. Такие данные привел в понедельник в эфире телеканала BFM глава SNCF Гийом Пепи

"Ежедневно мы теряем до 20 млн евро, — признал он. — Таким образом, забастовка уже стоила компании порядка 100 млн евро". По информации Пепи, в новой волне протестных акций, которые начались в субботу вечером, принимают участие 43% персонала отрасли.

В компании предупредили, что в понедельник будут курсировать один из пяти высокоскоростных экспрессов TGV, а также один из трех региональных поездов Transilien и один из шести пригородных. Из-за забастовки многие французы вынуждены были пересесть на автомобили, что привело к серьезным затруднениям на дорогах. Так, например, протяженность пробок в парижском регионе Иль-де-Франс в понедельник утром составила более 400 км.

Первая волна забастовок прошла во Франции со 2 по 4 апреля. Железнодорожники выступают против проекта реформы отрасли, которая, как они опасаются, в конечном итоге приведет к ее приватизации и массовым увольнениям. Национальные профцентры угрожают продолжать забастовки с интервалами до 28 июня.

Ситуация усугубляется тем, что параллельно протестные акции проводит сотрудники французской авиакомпании Air France