В Петербурге скончался 40-летний райпрокурор, потерявший сознание на работе

Санкт-Петербурге в возрасте 40 лет скончался прокурор Петроградского района СПб. Денис Царев , который был доставлен в больницу после того, как потерял сознание на рабочем месте. Причиной смерти издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные медиков называет обширный инсульт.

Царев возглавлял Петроградскую райпрокуратуру 5 лет. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, он с 1999 года работал следователем, помощником и заместителем районного прокурора в СПб. Занимал должности старшего помощника прокурора Санкт-Петербурга, начальника отдела горпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. Был награжден именным огнестрельным оружием, имел звание «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».