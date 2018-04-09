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В Петербурге скончался 40-летний райпрокурор, потерявший сознание на работе
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В Петербурге скончался 40-летний райпрокурор, потерявший сознание на работе 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В Санкт-Петербурге в возрасте 40 лет скончался прокурор Петроградского района СПб. Денис Царев, который был доставлен в больницу после того, как потерял сознание на рабочем месте. Причиной смерти издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на данные медиков называет обширный инсульт.
Царев возглавлял Петроградскую райпрокуратуру 5 лет. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского госуниверситета, он с 1999 года работал следователем, помощником и заместителем районного прокурора в СПб. Занимал должности старшего помощника прокурора Санкт-Петербурга, начальника отдела горпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму. Был награжден именным огнестрельным оружием, имел звание «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
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