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Встреча администрации Псковской области с Козаком вошла в топ-7 региональной политической повестки
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Встреча администрации Псковской области с Козаком вошла в топ-7 региональной политической повестки 

Псковская губерния 1 час назад
Встреча администрации Псковской области с вице-премьером Дмитрием Козаком вошла в топ-7 региональной политической повестки по версии «Петербургской политики»: фонд расположил врио губернатора Михаила Ведерникова на 5 месте, отметив, что он попросил вице-премьера пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации бюджетных кредитов. Возглавили рейтинг губернатор Андрей Воробьев, Московская область (сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы региона), Рамзан Кадыров, Чеченская Республика (заявил, что не является сторонником ограничения доступа к Telegram, и выразил надежду на компромиссное соглашение мессенджера с Роскомнадзором) и Владимир Васильев, Республика Дагестан (опроверг версию о том, что поводом для ареста братьев Магомедовых мог стать их отказ помочь в решении финансовых проблем республики). Также в рейтинг вошли врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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