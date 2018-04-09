Встреча администрации Псковской области с Козаком вошла в топ-7 региональной политической повестки 

Встреча администрации Псковской области с вице-премьером Дмитрием Козаком вошла в топ-7 региональной политической повестки по версии «Петербургской политики»: фонд расположил врио губернатора Михаила Ведерникова на 5 месте, отметив, что он попросил вице-премьера пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации бюджетных кредитов. Возглавили рейтинг губернатор Андрей Воробьев, Московская область (сообщил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы региона), Рамзан Кадыров, Чеченская Республика (заявил, что не является сторонником ограничения доступа к Telegram, и выразил надежду на компромиссное соглашение мессенджера с Роскомнадзором) и Владимир Васильев, Республика Дагестан (опроверг версию о том, что поводом для ареста братьев Магомедовых мог стать их отказ помочь в решении финансовых проблем республики). Также в рейтинг вошли врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, губернатор Оренбургской области Юрий Берг и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».