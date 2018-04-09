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Вопрос безопасности дорожного движения рассмотрели депутаты Совета депутатов
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Вопрос безопасности дорожного движения рассмотрели депутаты Совета депутатов 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Заседание Совета депутатов
Вопрос безопасности дорожного движения на пересечении улиц Барышевская Роща и Энгельса стал темой обращения жителей городского округа Щербинка в Совет депутатов.
Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка Иван Беляков и Александр Агошков обратились в Администрацию городского округа Щербинка с вопросом целесообразности обустройства светофорного регулирования на участке, указанном в обращении.
По информации Администрации, дорожное движение на указанном участке организовано в соответствии с решением Окружной комиссии по безопасности дорожного движения Префектуры ТиНАО, протокол от 14.04.2017 № 04/17. На пересечении улиц Барышевская Роща и Энгельса по решению вышеуказанной комиссии установлены знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 1.22 «Пешеходный переход», установлены искусственные дорожные неровности, соответственно установка светофорного объекта является нецелесообразной.
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