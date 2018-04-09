Кузнец из Екатеринбурга планирует создать 10-метровую копию снесенной телебашни из ее осколков

Уральский кузнец Игорь Юдин планирует установить памятник снесенной в Екатеринбурге телебашне. Мастер предлагает возвести небольшую копию высотой около 5–10 метров.

«Сейчас самое главное — озвучить идею жителям. Если поддержат, нужно будет получать разрешение на строительство. В настоящее время идет работа над эскизом», — рассказал кузнец.

Материалом для памятника должны стать фрагменты и осколки демонтированной башни. Юдин хочет договориться с УГМК о вывозе трех-четырех самосвалов обломков на поляну в другой части города, которую будут охранять от вандалов. Кузнец планирует установить возле нового монумента памятные таблички об истории недостроя и людях, погибших в башне, а на верхушке повесить флаг Екатеринбурга.

Недостроенная телебашня высотой 220 метров — один из архитектурных символов Екатеринбурга. Ее строительство было заморожено в 1991 году из-за отсутствия финансирования. Башню подорвали в конце марта. На месте снесенного здания построят ледовую арену на 15 тысяч зрителей для хоккейного клуба «Автомобилист».