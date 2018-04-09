Столичные аэроэкспрессы будут работать до трех часов ночи во время проведения вечерних игр ЧМ-2018 

Помимо всего прочего, возможен вариант запуска 1-2 утренних поездов в аэропорт на следующие сутки после позднего футбольного матча.
Столичный «Аэроэкспресс» продлит график работы во время ЧМ-2018 до трех часов ночи. Об этом рассказал исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. Он отметил, что планируется также запустить дополнительные поезда.
— Этот вопрос решается. Мы опираемся на опыт, полученный в ходе Кубка конфедераций. Пока компания точно продлит движение поездов до трех часов ночи в дни, когда московские матчи будут начинаться в вечернее время. При этом интервалы сокращаться не будут. То есть, будет назначаться по три-четыре дополнительных рейса, — сообщил Валерий Федоров.
Помимо всего прочего, возможен вариант запуска 1-2 утренних поездов в аэропорт на следующие сутки после позднего футбольного матча.
— В этом случае работать мы будет не с шести часов утра, а с пяти. Но это по необходимости, — подчеркнул исполнительный директор «Аэроэкспресс».
В настоящее время последние аэроэкспрессы в Домодедово и Шереметьево уходят в 00:30 а во Внуково — в 00:00. Последние рейсы из Домодедово на Павелецкий вокзал и из Внуково на Киевский вокзал в 00:00, а из Шереметьево на Белорусский вокзал — в 00:30, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить в этом году в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге.
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