Столичные аэроэкспрессы будут работать до трех часов ночи во время проведения вечерних игр ЧМ-2018

Помимо всего прочего, возможен вариант запуска 1-2 утренних поездов в аэропорт на следующие сутки после позднего футбольного матча.

Столичный «Аэроэкспресс» продлит график работы во время ЧМ-2018 до трех часов ночи. Об этом рассказал исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров . Он отметил, что планируется также запустить дополнительные поезда.

— Этот вопрос решается. Мы опираемся на опыт, полученный в ходе Кубка конфедераций. Пока компания точно продлит движение поездов до трех часов ночи в дни, когда московские матчи будут начинаться в вечернее время. При этом интервалы сокращаться не будут. То есть, будет назначаться по три-четыре дополнительных рейса, — сообщил Валерий Федоров.

Помимо всего прочего, возможен вариант запуска 1-2 утренних поездов в аэропорт на следующие сутки после позднего футбольного матча.

— В этом случае работать мы будет не с шести часов утра, а с пяти. Но это по необходимости, — подчеркнул исполнительный директор «Аэроэкспресс».

Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге. Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить в этом году в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России: Москве Казани , Нижнем Новгороде, Саранске Самаре , Ростове-на-Дону, Волгограде

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