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Жильцы аварийного дома в Омске отказываются покидать квартиры
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Жильцы аварийного дома в Омске отказываются покидать квартиры 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
ОМСК, 9 апреля. /Корреспондент ТАСС Алексей Петров/. Жильцы пятиэтажного многоквартирного аварийного дома в Омске, которому грозит обрушение, отказываются покидать свои квартиры на время экстренного ремонта, сообщила ТАСС представитель мэрии города Галина Згурская-Назарова.
За последний месяц кирпичная кладка дома на улице 20-го Партсъезда частично обрушилась на площади почти десятка метров, дальнейшая эксплуатация здания без проведения ремонта грозит ему обрушением. «В доме уже в течение месяца происходит постепенное выпадение кирпичной кладки на уровне верхних этажей. Если не предпринять срочные меры, стена просто рухнет, дому в этом случае грозит обрушение. Все жильцы получили уведомление о необходимости на время ремонта покинуть квартиры во избежание несчастных случаев, но люди не хотят переезжать, оставлять свои вещи, а заставить их выехать — такого механизма нет», — уточнила Згурская-Назарова.
По ее словам, из 150 квартир в доме 25 сдаются по договору социального найма. " [Их жильцам] предложены варианты для переезда в другие жилые помещения. Но даже тут только пять семей высказали желание переехать, но и то дальше разговоров дело пока не пошло", — рассказала представитель мэрии.
Она отметила, что дом признан аварийным, но не вошел в программу по расселению граждан из аварийного и ветхого жилья. «Мы ожидаем продления этой программы, а пока жильцам запрещено вносить какие-то конструктивные изменения внутри здания. По нашей информации, причиной разрушения стены здания могло стать переувлажение кирпича из-за неправильно установленных ванных и душевых», — сообщила Згурская-Назарова.
Ремонт в аварийном здании проведут в ближайшее время, заверила представитель городской администрации. Средства выделят из резервного фонда регионального правительства, врио губернатора Александр Бурков поддержал предложение мэрии по финансированию реконструкции дома", — отметила она.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрий Шикалов сообщил ТАСС, что объемы финансирования и перечень работ станут известны позднее. «Об этом можно будет говорить только после того, как от администрации города Омска поступит пакет всех необходимых документов, в том числе проектно-сметная документация», — уточнил Шикалов.
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