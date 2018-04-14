Воробьев открыл месячник благоустройства в Подмосковье парадом коммунальной техники

«Я с большим удовольствием хочу поприветствовать наши дорожные службы, работников жилищно-коммунального коммунального комплекса. Сегодня мы в Московской области даем большой мощный старт началу благоустройства. Мы очень добросовестно готовились к наступлению весны. Наша задача, чтобы все силы и средства были мобилизованы и подготовлены для наведения порядка во всех наших городах», — сказал Воробьев.

Одновременно парад организуется органами местного самоуправления во всех муниципальных образованиях Московской области. Для участия в парадах привлечено более 1,5 тысяч единиц коммунальной техники. На площади перед домом правительства Московской области представлены порядка 150 единиц коммунальной техники, стоящей на вооружении областных коммунальных предприятий, в том числе несколько десятков помывочной техники на базе МАЗ, несколько единиц вакуумных пылесосов на базе MAN и Ladog, несколько десятков единиц автовышек и автокранов, а также тягачи самосвалы, трактора и вакуумно-коммунальные машины Mercator.

Отдельно представлена специализированная техника, стоящая на вооружении областной аварийно-восстановительной службы «МОСАВС», в том числе, автомобиль оперативных групп «Нива», оперативно-штабной автобус на базе ЗИЛ , техника для аварийных бригад «МАВР», каналопромывочная машина на базе КамАЗ, автомобили повышенной проходимости «ТРЭКОЛ» и мобильная насосная станция «Поток».

Как отмечается в пресс-релизе министерства ЖКХ Московской области, месячник благоустройства — общеобластное мероприятие, которое проводится в соответствии с законом «О благоустройстве в Московской области», его цель — привести территорию области в соответствие с нормативными характеристиками. Проводится ежегодно после схождения снежного покрова в периоды подготовки к летнему сезону, исходя из климатических показателей. В текущим году весенний месячник по благоустройству проводится с 14 апреля по 14 мая.

В рамках месячника благоустройства органами местного самоуправления организуются мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований региона, а также благоустройство общественных территорий: парков, скверов, бульваров, причем приоритет в работах отдается учреждениям, организациям, общественным объединениям.

«В этом году в рамках месячника запланированы два центральных мероприятия: 14 апреля — парад коммунальной техники и 21 апреля — общеобластной субботник, в рамках которого всем неравнодушным жителям предоставится возможность принять участие в мероприятиях по благоустройству своих дворовых территорий и уборке подъездов. В Подмосковье инвентаризировано более 14 тысяч дворовых территорий и более 160 тысяч подъездов, все они должны быть подготовлены к летнему сезону и приведены в нормативное состояние», — заключается в релизе.