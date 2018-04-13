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В департаменте благоустройства дорожного хозяйства сменилось руководство
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В департаменте благоустройства дорожного хозяйства сменилось руководство 

АиФ Нижний Новгород 49 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Департамент благоустройства дорожного хозяйства Нижнего Новгорода возглавит Роман Колосов, до недавнего времени занимавший пост генерального директора УК «Строй-Партнер» (Москва). Соответствующее решение принял мэр города Владимир Панов.
Ранее мэр поручил «провести служебную проверку по действиям всех должностных лиц администрации города, которые имели отношение к проведению торгов на ремонт автомобильных дорог Нижнего Новгорода в 2018 году». Прежн13 апреля стало последним днем работы для прежнего руководителя департамента Владимира Рябцева. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.
Роман Колосов — специалист в области дорожного строительства, после вуза начинал инженером. Работал на крупных проектах, в том числе с привлечением федеральных средств. С 2016 по 2018 год возглавляемая им компания принимала участие в строительстве тоннелей на МКАД и Калужском шоссе в Москве, а также в реконструкции участков автомобильной дороги Новороссийск — Керченский пролив.
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